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    Scout24 steigert Gewinn zu Jahresbeginn - Prognose bestätigt

    Für Sie zusammengefasst
    • Umsatz steigt fast 14% auf 179,6 Millionen Euro
    • Bereinigtes Ebitda steigt 15% auf 107,9 Mio Euro
    • Nachsteuergewinn steigt 37% auf 68,5 Mio Euro
    Scout24 steigert Gewinn zu Jahresbeginn - Prognose bestätigt
    Foto: Scout24 SE

    MÜNCHEN/BERLIN (dpa-AFX) - Der Internetportal-Betreiber Scout24 hat im ersten Quartal dank einer hohen Kundennachfrage Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert. Finanzchef Martin Mildner sieht das Unternehmen "weiterhin auf Kurs", die gesteckten Ziele für 2026 zu erreichen. Die Jahresprognose bestätigte der Konzern entsprechend.

    Der Umsatz kletterte gegenüber dem Vorjahr um fast 14 Prozent auf 179,6 Millionen Euro. Dabei profitierte Scout24 mit Marken wie ImmoScout24, Vermietet.de, Flowfact und Baufiteam weiter von einer starken Kundennachfrage nach Abonnements im Professional- und Private-Segment. In beiden Bereichen konnte die Zahl der Kunden in Deutschland gesteigert werden.

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    Beim bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) wurde ein Anstieg um 15 Prozent auf 107,9 Millionen Euro verbucht. Hier profitierte Scout24 neben dem Umsatzwachstum auch von Sparmaßnahmen. Insgesamt legte die bereinigte operative Marge um 0,6 Prozentpunkte auf 60,1 Prozent zu. Der Nachsteuergewinn stieg um gut 37 Prozent auf 68,5 Millionen Euro./err/bek/he

    Scout24

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    ISIN:DE000A12DM80WKN:A12DM8
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Scout24 Aktie

    Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,30 % und einem Kurs von 73,75 auf Lang & Schwarz (29. April 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Scout24 Aktie um +1,25 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,97 %.

    Die Marktkapitalisierung von Scout24 bezifferte sich zuletzt auf 5,29 Mrd..

    Scout24 zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2200 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 97,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 103,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 126,00EUR was eine Bandbreite von +44,82 %/+77,15 % bedeutet.




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