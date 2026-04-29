Adidas wächst stärker als erwartet - Ausblick bestätigt
- Umsatz um gut 7 Prozent auf 6,6 Mrd Euro gestiegen
- Währungsbereinigt 14% Wachstum, starke Kanäle
- Operatives Ergebnis +15,5% auf 705 Mio Euro
HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Der Sportartikelhersteller Adidas hat im ersten Quartal besser abgeschnitten als erwartet und seine Prognosen bestätigt. So stieg der Umsatz um gut 7 Prozent auf rund 6,6 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Herzogenaurach mitteilte. Währungsbereinigt erzielte Adidas ein Wachstum von 14 Prozent. Eine starke Nachfrage verzeichnete das Unternehmen insbesondere in seinen eigenen Verkaufskanälen. Dagegen fiel das Plus im Großhandel schwächer aus - da der Einzelhandel derzeit wegen des unsicheren Konsumumfeldes verstärkt auf Rabatte setzt, verkauft Adidas eigenen Angaben zufolge aktuell keine "übermäßigen Mengen" an seine Partner, um die Preisnachlässe unter Kontrolle zu behalten.
Das Betriebsergebnis stieg trotz Gegenwind durch Währungseffekte und Zöllen um 15,5 Prozent auf 705 Millionen Euro. Analysten hatten sowohl bei Umsatz als auch operativem Ergebnis mit weniger gerechnet. Der auf die Anteilseigner entfallende Gewinn verbesserte sich um 12,6 Prozent auf 482 Millionen Euro./nas/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie
Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,42 % und einem Kurs von 141,7 auf Lang & Schwarz (29. April 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um +0,98 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,68 %.
Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 26,23 Mrd..
adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0600 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 224,00EUR. Von den letzten 6 Analysten der adidas Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 190,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 255,00EUR was eine Bandbreite von +30,00 %/+74,48 % bedeutet.
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https://news.adidas.com/running/two-adidas-athletes-sabastian-sawe-and-yomif-kejelcha-break-the-sub-2-hour-marathon-barrier-in-the-r/s/d4be4eac-a3b8-47d5-835f-9cbd685638ca
Gemäß Citi hat die Aktie ein enormes Potenzial, erkenne ebenfalls inzwischen eine Unterbewertung, das Papier hat sich fast halbiert, obwohl man weiterhin solide Umsätze und Gewinne erzielt, auch wenn die Margen etwas sinken, der Sektor ist allgemein seit Monaten wenig gefragt.
Adidas-Sprecher Oliver Brüggen zu BILD: „Der Verkaufsstart des neuen DFB-Auswärtstrikots war sehr erfolgreich. Die Nachfrage in den ersten Tagen war sogar höher als beim EM-Auswärtstrikot 2024. Zu genauen Verkaufs- und Umsatzzahlen äußern wir uns grundsätzlich nicht.“