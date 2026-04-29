Schmierstoffhersteller Fuchs startet mit Zuwächsen - Quartal besser als erwartet

Im laufenden Jahr soll der Umsatz nun deutlich auf über 3,7 Milliarden Euro steigen. Für die freien Barmittel vor Zukäufen werden jetzt deutlich unter 270 Millionen Euro erwartet. Zuvor waren beim Umsatz 3,7 Milliarden Euro und für die freien Barmittel vor Zukäufen 270 Millionen Euro im Plan. Der operative Gewinn (Ebit) soll sich unterdessen weiterhin auf 450 Millionen Euro verbessern./mne/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur FUCHS Pref Aktie

Die FUCHS Pref Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,44 % und einem Kurs von 39,61 auf Lang & Schwarz (29. April 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der FUCHS Pref Aktie um +4,56 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,24 %.

Die Marktkapitalisierung von FUCHS Pref bezifferte sich zuletzt auf 2,63 Mrd..

FUCHS Pref zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2400 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 48,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 55,00EUR was eine Bandbreite von +0,23 %/+37,81 % bedeutet.