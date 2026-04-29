UBS stuft BAYER AG auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Analyst Matthew Weston sprach am Dienstag mit einem Experten der Kanzlei Morgan & Morgan über die mündliche Verhandlung des Durnell-Falls vor dem obersten US-Gericht. Dabei sei es auch generell über den Glyphosat-Vergleich gegangen, so Weston. Der Jurist halte die Wahrscheinlichkeit für eine für Bayer günstige Entscheidung des Supreme Courts für etwas gesunken auf 70 Prozent. Etwa 5 bis 10 Prozent der Kläger dürften sich seiner Erfahrung nach nicht dem Vergleich anschließen, allerdings rein auf Basis vergleichbarer Fälle der Vergangenheit. Weston bleibt nach dem Gespräch bei seinem Optimismus für eine Lösung der Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 18:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 18:55 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 36,63EUR auf Lang & Schwarz (29. April 2026, 07:40 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Matthew Weston

Analysiertes Unternehmen: BAYER AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 52

Kursziel alt: 52

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 52,00 € , was eine Steigerung von +40,88% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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