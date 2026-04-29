UmweltBank AG / UmweltBank AG profitiert von geringeren aufsichtlichen ...

- Verbesserte regulatorische Aufstellung führt zu einer ersten Absenkung der aufsichtlichen Kapitalaufschläge um 60 Basispunkte - UmweltBank AG schreitet bei der operativen Profitabilisierung weiter voran und erzielt leicht positives Ergebnis vor Steuern in Höhe von 0,2 Mio. Euro im ersten Quartal 2026 - Kostensenkungsprogramm zeigt Wirkung und führt zu signifikantem Rückgang des anderen Verwaltungsaufwands um rund 30 % - Wachstum im Privatkundengeschäft mit 11.000 (+ 6 %) neuen Kundinnen und Kunden fortgesetzt - Erfolgreicher Markteintritt in die Finanzierung von Batteriespeichersystemen mit zwei Vertragsabschlüssen im Volumen von rund 15 Mio. Euro

Die UmweltBank setzte ihr Wachstum im ersten Quartal 2026 fort. Positive Impulse verzeichnete die Bank dabei sowohl im Privatkunden- als auch im Firmenkundengeschäft. Erfreulich ist insbesondere eine bereits erwartete erste Absenkung der aufsichtlichen Kapitalaufschläge um 60 Basispunkte. Damit ergibt sich für die Bank weiterer Spielraum bei der Ausweitung des Kreditgeschäfts.

Privatkundengeschäft mit positiven Impulsen im ersten Quartal

Im Privatkundengeschäft verzeichnete die UmweltBank im ersten Quartal 2026 weiterhin eine solide Nachfrage. Die Kundenzahl wuchs in den ersten drei Monaten des Jahres netto um über 11.000 auf insgesamt über 195.000 Kunden. Die Privatkundeneinlagen stiegen im gleichen Zeitraum um über 70 Mio. Euro. Erfreulich ist dabei die wachsende Nachfrage nach dem UmweltGiro, dem 2025 eingeführten Girokonto der UmweltBank. Nach einer Überarbeitung der Konditionen Anfang des Jahres 2026 verzeichnet die Bank verstärkte Neuabschlüsse und hatte Ende des ersten Quartals bereits rund 3.500 Girokonten im Bestand. Weiterhin werden im zweiten Quartal positive Effekte auf das Privatkundengeschäft der UmweltBank aus der Kooperation mit der Triodos Bank N.V. Deutschland erwartet. Diese unterstützt im Rahmen der Zusammenarbeit ihre Privatkunden bei einem Wechsel zur UmweltBank.



Kapitalquote von rund 16,8 % per 31.03. ermöglicht 2026 deutliches Wachstum im Firmenkundengeschäft



Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat der UmweltBank mitgeteilt, dass sie die im Rahmen des regelmäßigen aufsichtlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozesses (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP) festgelegten bankspezifischen Kapitalanforderungen für die UmweltBank AG um 60 Basispunkte reduziert. Damit liegt die Gesamtkapitalanforderung (inklusive Eigenmittelempfehlung) ab April 2026 bei 14,97 %.



"Mit einer Gesamtkapitalquote von rund 16,8 % können wir den Handlungsspielraum mit Blick auf die Kapitalanforderung vergrößern. Damit werden wir den Ausbau des Kreditgeschäftes planmäßig fortsetzen und dadurch einen größeren Beitrag zur nachhaltigen Transformation leisten", kommentiert Dietmar von Blücher, Vorstandssprecher der UmweltBank.



Im Kreditgeschäft bleibt die Nachfrage im Bereich der erneuerbaren Energien und Immobilienprojekte weiterhin hoch. Zudem konnten die ersten beiden Finanzierungen im Bereich der Batterieenergiespeichersysteme mit einem Volumen von 15 Mio. Euro abgeschlossen werden - ein Stand-alone-Speicher sowie ein Co-Location-Projekt. So konnte die Bank im ersten Quartal 2026 neue Kredite mit einem Volumen von 36 Mio. Euro ausreichen (Vorjahresquartal: 29 Mio. Euro). Insgesamt plant der Vorstand mit einem Neukreditvolumen in Höhe von 450 Mio. Euro für das Jahr 2026. In konkreter Anbahnung sind bereits Finanzierungen im Volumen von rund 270 Mio. Euro für das zweite und dritte Quartal. Darüber hinaus liegen weitere Kreditanfragen im Volumen von 500 Mio. Euro vor, wodurch das Gesamtjahresziel als realisierbar eingeschätzt wird.



Ergebnis und Ausblick



Der Verwaltungsaufwand lag im ersten Quartal 2026 insgesamt mit 15,7 Mio. Euro deutlich unter dem Vorjahreswert von 17,9 Mio. Euro. Dabei lagen die Personalkosten mit 8,2 Mio. Euro aufgrund einer Rückstellungsauflösung im Vorjahr sowie durch Neueinstellungen und Gehaltsanpassungen über dem Vorjahreswert von 6,7 Mio. Euro. Aufgrund gesunkener Kosten für externe Beratung und IT lag der andere Verwaltungsaufwand zum 31. März 2026 hingegen um rund 30 % unter dem Wert des Vorjahresquartals. Im laufenden Geschäftsjahr sollen weitere Entlastungseffekte erreicht werden - unter anderem durch die Konsolidierung der IT-Infrastruktur sowie reduzierte Prüfungskosten. Darüber hinaus wurden weitere konsequente Schritte zur Kostenreduzierung eingeleitet.

Aus dem Kosten- und Effizienzprogramm wird im laufenden Geschäftsjahr eine Gesamtentlastung von rund 13 Mio. Euro erwartet. Die geplanten Wachstumsinvestitionen in Höhe von 8 Mio. Euro werden dadurch deutlich überkompensiert. Daneben steht nach der erfolgreichen Neuaufstellung der Bank die weitere Optimierung von internen Prozessen sowie der Einsatz der hauseigenen KI-Lösung im Fokus, wodurch Effizienzen und Einsparpotenzial gehoben werden sollen.



Die Gesamterträge lagen mit 15,9 Mio. Euro erwartungsgemäß deutlich unter dem Vorjahreswert (27,6 Mio. Euro). Insbesondere war das Finanzergebnis im Vorjahr durch einen Einmaleffekt - die Gewinnausschüttung einer Tochtergesellschaft - geprägt. Somit steht im ersten Quartal 2026 unter dem Strich ein positives Ergebnis von 0,2 Mio. Euro. Für das Geschäftsjahr 2026 rechnet der Vorstand auf AG-Ebene unverändert mit einem Ergebnis vor Steuern zwischen 12,5 und 17,5 Mio. Euro. Weiterhin plant der Vorstand, basierend auf den vorläufigen Ergebnissen des Geschäftsjahrs 2025, der diesjährigen Hauptversammlung am 30. Juli 2026 eine Dividende in Höhe von 5 Cent vorzuschlagen.



Weitere Informationen



Weiterführende Informationen und die Investorenpräsentation befinden sich auf der Investor-Relations-Webseite der UmweltBank

(https://www.umweltbank.de/investor-relations/)



Über die UmweltBank AG



Die UmweltBank AG verbindet seit ihrer Gründung 1997 Nachhaltigkeit mit wirtschaftlichem Erfolg. Sie finanziert ausschließlich Projekte aus den Bereichen erneuerbare Energien und nachhaltige Immobilien. Damit treibt sie die Energiewende voran und fördert den sozialen wie ökologischen Wohnungsbau. Gleichzeitig bietet die grüne Bank nachhaltige Finanzprodukte an, von einem Girokonto über Sparprodukte bis hin zu Wertpapieren. Mit einem konsequenten Fokus auf Nachhaltigkeit verfolgt die UmweltBank ihre Vision, eine lebenswerte Welt für kommende Generationen zu schaffen.



Die Aktien der UmweltBank AG sind im Freiverkehr der Börse München im Marktsegment m:access und im Scale-Segment der Deutschen Börse gelistet. Die aktuelle Kursentwicklung ist unter http://www.umweltbank.de/aktie abrufbar. Aus der Kursentwicklung der Vergangenheit können keine Schlüsse für die Zukunft gezogen werden.



Disclaimer



Alle Zahlen beziehen sich auf die UmweltBank AG (HGB). Für die Zahlenangaben zum 31. März 2026 ist kein Testat vorgesehen.



Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen in Form einer Prognose. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die sich nicht auf vergangene Daten und Fakten beziehen, sondern auf Annahmen und Schätzungen basieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten des Vorstands der UmweltBank hinsichtlich zukünftiger Entwicklungen wider.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zwangsläufig Risiken und Ungewissheiten. Diese sind daher mit großer Vorsicht zu betrachten. Eine Vielzahl von Faktoren, wie insbesondere Markt- und Zinsentwicklungen, kann dazu führen, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse deutlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen und Szenarien enthaltenen Angaben abweichen. Zu den Risiken und Ungewissheiten, die die Umsetzung der Ziele der UmweltBank beeinträchtigen können, gehören auch die allgemeine wirtschaftliche Lage, die Wettbewerbssituation in den Geschäftsfeldern, in denen die UmweltBank tätig ist, die Entwicklung an den Finanzmärkten sowie die Änderung von bankregulatorischen Vorgaben. Die Einschätzung solcher Faktoren ist mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden, zumal diese Faktoren außerhalb der Kontrolle der UmweltBank liegen.

Sollten diese oder andere Risiken oder Ungewissheiten sich verwirklichen oder sich die den in der Pressemitteilung getroffenen Aussagen zugrunde liegenden Annahmen als nicht korrekt herausstellen, so können die tatsächlichen Entwicklungen, Ergebnisse oder Leistungsdaten wesentlich von denjenigen abweichen, die in dieser Pressemitteilung dargestellt oder impliziert werden. Es kann keine Garantie geben, dass die in der Pressemitteilung enthaltenen Prognosen zutreffend sind und dort aufgeführte Erwartungen auch tatsächlich eintreten.



Diese Pressemitteilung beinhaltet keine Empfehlungen zum Erwerb, Halten oder Verkauf einzelner Finanzinstrumente.



Die im Text genannten Personenbezeichnungen beziehen sich immer zugleich auf weibliche, männliche und diverse Personen. Auf eine Mehrfachbenennung wird zugunsten einer besseren Lesbarkeit verzichtet.



Pressekontakt:



Oliver Patzsch

Pressesprecher

Manager Investor Relations



UmweltBank AG

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90489 Nürnberg



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Vorstand: Goran Basic, Dietmar von Blücher, Dr. Nicole Handschuher Vorsitzender des Aufsichtsrates: Georg Schürmann

Vorsitzender des Umweltrates: Prof. Dr. Harald Bolsinger

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/16424/6264819 OTS: UmweltBank AG

ISIN: DE0005570808



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UmweltBank Aktie Die UmweltBank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,52 % und einem Kurs von 3,85 auf Lang & Schwarz (29. April 2026, 07:43 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UmweltBank Aktie um +1,03 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,16 %. Die Marktkapitalisierung von UmweltBank bezifferte sich zuletzt auf 160,18 Mio..



