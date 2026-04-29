Symrise startet mit weniger organischem Umsatzminus als erwartet in Jahr
- Symrise organischer Umsatz im Q1 leicht gesunken
- Nominaler Umsatz mehr als fünf Prozent niedriger
- Ziel 2026 organisches Wachstum zwei bis vier Prozent
HOLZMINDEN (dpa-AFX) - Der Duftstoff- und Aromenhersteller Symrise sieht sich nach Umsatzeinbußen zum Jahresstart auf Kurs zu seinen Zielen für 2026. Übernahmen, Zukäufe und Wechselkurseffekte herausgerechnet - also organisch - sank der Umsatz im ersten Quartal im Jahresvergleich um knapp ein halbes Prozent auf 1,25 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Das ist besser als von Symrise-Chef Jean-Yves Parisot Anfang März in Aussicht gestellt und als von Analysten im Durchschnitt erwartet. Der Manager führt das auf die Entwicklung etwa im Geschäft mit Zusätzen für Haustiernahrung sowie Düften für Parfüms zurück. Vor allem wegen negativer Wechselkurseffekte fiel der Umsatz nominal allerdings um mehr als 5 Prozent.
In den kommenden Monaten soll sich das Wachstum aus eigener Kraft dann schrittweise verbessern: Für das Gesamtjahr peilt Parisot daher weiterhin ein organisches Umsatzplus von zwei bis vier Prozent an nach 4,93 Milliarden Euro im Jahr 2025. Zur Gewinnentwicklung wird sie der Dax-Konzern, wie üblich, erst wieder zum Halbjahr äußern. Anfang März hatte Parisot für 2026 das Ziel einer Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 21,5 bis 22,5 Prozent ausgegeben./mis/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Symrise Aktie
Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,50 % und einem Kurs von 74,50 auf Lang & Schwarz (29. April 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Symrise Aktie um -2,86 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,24 %.
Die Marktkapitalisierung von Symrise bezifferte sich zuletzt auf 10,61 Mrd..
Symrise zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6900 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 85,00EUR. Von den letzten 8 Analysten der Symrise Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von -7,62 %/+31,98 % bedeutet.
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