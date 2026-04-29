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    Autobauer Volvo kämpft weiter mit Problemen - Erneuter Gewinnrückgang

    Für Sie zusammengefasst
    • Schwache Nachfrage und Umsatzrückgang bei Volvo
    • Vollelektrische Verkäufe stiegen um zwölf Prozent
    • Ergebnismarge sank Abfluss von 10 Milliarden Kronen
    Autobauer Volvo kämpft weiter mit Problemen - Erneuter Gewinnrückgang
    Foto: Arne Dedert - DPA

    GÖTEBORG (dpa-AFX) - Der von Chinesen kontrollierte schwedische Autobauer Volvo Cars hadert weiter mit einer schwachen Nachfrage. Der Umsatz im ersten Quartal fiel im Jahresvergleich um zwölf Prozent auf 72,6 Milliarden schwedische Kronen (6,7 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Mittwoch in Göteborg mitteilte. Die Verkäufe an Endkunden sackten um elf Prozent auf rund 153,3 Tausend Fahrzeuge ab. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern rutschte um 17 Prozent auf 1,6 Milliarden Kronen ab. Die entsprechende Marge lag mit 2,2 Prozent noch etwas niedriger als ein Jahr zuvor. Volvo-Chef Hakan Samuelsson begründete die Ergebnisentwicklung insbesondere mit den Verkäufen und deren Verkaufspreisen, aber auch mit US-Einfuhrzöllen und Abschreibungen. Unter dem Strich sank der Gewinn von einer Milliarde auf 0,7 Milliarden Kronen.

    Als positiven Faktor verwies Samuelsson auf eine starke Verkaufsentwicklung bei den vollelektrischen Autos, die um 12 Prozent anzogen. Der Anteil an den Gesamtverkäufen wuchs auf nahezu ein Viertel - laut Samuelsson der höchste Anteil unter Premiumherstellern. Mit dem neuen Elektro-SUV EX60 stehe der größte Schritt nach vorne aber erst noch bevor, schrieb der Manager. Die Bestellungen überträfen weiter die internen Erwartungen.

    Aus dem Betrieb und dem Investitionsbereich flossen im ersten Quartal 10 Milliarden Kronen an Mitteln ab und damit noch einmal deutlich mehr als im Vorjahreszeitraum. Dafür machte Volvo saisonale Faktoren sowie den Lageraufbau für die anlaufende Produktion des EX60 verantwortlich.

    Volvo Cars gehört mehrheitlich zum chinesischen Autokonzern Geely ./men/niw/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Geely Automobile Holdings Aktie

    Die Geely Automobile Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,94 % und einem Kurs von 2,464 auf Lang & Schwarz (29. April 2026, 07:55 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Geely Automobile Holdings Aktie um -5,31 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,06 %.

    Die Marktkapitalisierung von Geely Automobile Holdings bezifferte sich zuletzt auf 26,46 Mrd..

    Geely Automobile Holdings zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4300 %.




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