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    Hugendubel will weiter auf Innenstadtläden setzen

    Für Sie zusammengefasst
    • Hugendubel setzt weiter auf Läden in Innenstädten
    • Trend zu mehr Haptik, junge Leser bevorzugen Print
    • Familie Herz wird Partner, Unterstützung für Hugendubel
    Hugendubel will weiter auf Innenstadtläden setzen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Buchhandelskette Hugendubel will auch in Zeiten von Online-Kauf und E-Book weiter auf klassische Läden in den Innenstädten setzen. "Wir mussten unser Geschäftsmodell anpassen, auf Online-Handel setzen und wir haben den Reader Tolino mitentwickelt. Wir machen damit gute Umsätze. Und trotzdem: Unsere Filialen sind nach wie vor unsere Basis. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir Buchhandlungen in den Innenstädten haben", sagte Nina Hugendubel, die das Unternehmen gemeinsam mit ihrem Bruder Maximilian führt, der "Süddeutschen Zeitung" (Mittwochsausgabe) in München.

    "Trend geht ganz klar wieder zu mehr Haptik"

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    "Buchhandlungen sind sehr wichtige Anziehungspunkte, sie können ein Anker in verödeten Innenstädten sein", sagte sie. Und: "Der Trend geht ganz klar wieder zu mehr Haptik. Man will die Dinge wieder anfassen, man will auch Menschen treffen und nicht nur vor dem Bildschirm sitzen", betonte sie.

    "Die Generation zwischen 15 und 30 Jahren liest sehr viel, liest gedruckt und kauft im Laden. Das Buch ist wieder "in" geworden. Ein Bücherregal zu Hause ist wieder eine Art Statussymbol, das sieht man auch in vielen Videos in den sozialen Netzwerken. Da ist sehr oft ein Bücherregal im Hintergrund."

    Unterstützung für das Familienunternehmen

    Hugendubel ist ein Familienunternehmen, hat sich kürzlich aber mit der Familie Herz, zu der auch Tchibo, Beiersdorf oder Libri gehören, einen externen Partner dazu geholt. "Wir kennen uns schon sehr lange. Schon unser Vater Heinrich Hugendubel hatte gute Kontakte zur Familie Herz", sagte Maximilian Hugendubel der "SZ". "Wir haben immer mal wieder locker über eine Verbindung gesprochen. Jetzt erschien uns der Zeitpunkt einfach richtig. Wir haben beide ein gemeinsames Verständnis von Handel, und wir vertrauen uns gegenseitig."/bsj/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Beiersdorf Aktie

    Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,19 % und einem Kurs von 72,21 auf Lang & Schwarz (29. April 2026, 07:53 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Beiersdorf Aktie um -3,39 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,40 %.

    Die Marktkapitalisierung von Beiersdorf bezifferte sich zuletzt auf 17,53 Mrd..

    Beiersdorf zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3500 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 83,56EUR. Von den letzten 9 Analysten der Beiersdorf Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 68,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von -5,12 %/+32,55 % bedeutet.




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