BERENBERG stuft NORDEX AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nordex von 50 auf 57 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen des Windturbinenherstellers hätten eine dank des Effizienzprogramms beeindruckende Margenentwicklung belegt, schrieb Richard Dawson in seinem Rückblick auf den Zwischenbericht vom Dienstagnachmittag. Diese dürfte im Jahresverlauf weiter anziehen. Dazu komme der neue Rekord beim Auftragsbestand./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 16:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 47,70EUR auf Lang & Schwarz (29. April 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Richard Dawson

Analysiertes Unternehmen: NORDEX AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 57

Kursziel alt: 50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 57,00 € , was eine Steigerung von +19,45% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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