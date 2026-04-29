BERENBERG stuft NORDEX AG auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nordex von 50 auf 57 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen des Windturbinenherstellers hätten eine dank des Effizienzprogramms beeindruckende Margenentwicklung belegt, schrieb Richard Dawson in seinem Rückblick auf den Zwischenbericht vom Dienstagnachmittag. Diese dürfte im Jahresverlauf weiter anziehen. Dazu komme der neue Rekord beim Auftragsbestand./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 16:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 16:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 47,70EUR auf Lang & Schwarz (29. April 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Richard Dawson
Analysiertes Unternehmen: NORDEX AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 57
Kursziel alt: 50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Richard Dawson
Analysiertes Unternehmen: NORDEX AG
Aktieneinstufung neu: positiv
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