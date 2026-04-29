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    Deutsche Börse

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    Starke Zahlen, Aktie stark gelaufen

    Ohne das zinsabhängige Treasury-Ergebnis stiegen die Nettoerlöse im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 12 Prozent auf rund 1,43 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) legte um 10 Prozent auf 1,0 Milliarden Euro zu und erreichte damit einen neuen Höchststand. Der operative Gewinn ohne Treasury-Ergebnis kletterte sogar um 18 Prozent auf 803 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Montagabend mitteilte. Nach Abzug von Anteilen Dritter blieb ein Gewinn von 585 Millionen Euro übrig – ein Plus von 11 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Insgesamt lagen die Zahlen leicht über den Erwartungen der Analysten, und die Jahresprognose wurde bestätigt.

    Auch ein Blick auf den Kursverlauf der Aktie zeigt eine sehr starke Entwicklung. Bereits zu Beginn des Jahres hatte sich ein Boden bei 201,90 Euro gebildet. Danach gelang es, den vorherigen Abwärtstrend zu durchbrechen, und der Kurs stieg in der Spitze auf 269,60 Euro. Damit wurde im Bereich zwischen 270,00 und 277,00 Euro ein übergeordnetes Kaufsignal ausgelöst. Nach der kräftigen Rally der vergangenen Tage könnte es kurzfristig jedoch zu einer Verschnaufpause kommen.

    Mögliche Unterstützungsbereiche für die Aktie liegen bei 259,90 Euro und darunter bei 252,60 Euro. In diesen Zonen könnten Anleger auf Anzeichen einer Stabilisierung achten, um einen Einstieg zu prüfen. Deutlich negativer würde sich das Bild erst dann eintrüben, wenn der Kurs wieder in den vorherigen Abwärtstrend zurückfällt.

    Trading-Strategie:

    _____________________________________________________________________

    LONG

    _____________________________________________________________________

    Buy-Limit-Order : 259,90 Euro

    Kursziele : 270,00/277,00 Euro

    Renditechance via DU9YFC : 50 Prozent

    Anlagehorizont : 2 - 4 Wochen

    _____________________________________________________________________

    Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

    Gewinne eigenständig mitnehmen.

    Deutsche Börse AG (Wochenchart in Euro)

    		Tendenz:

    Wichtige Chartmarken

    Widerstände: 270,00 // 279,10 // 285,50 // 294,20 Euro
    Unterstützungen: 261,30 // 259,90 // 252,60 // 247,00 Euro
    Strategie für steigende Kurse
    WKN: DU9YFC Typ: Open End Turbo Long
    akt. Kurs: 2,74 - 2,86 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 239,9076 Euro Basiswert: Deutsche Börse AG
    KO-Schwelle: 239,9076 Euro akt. Kurs Basiswert: 267,30 Euro
    Laufzeit: Open End Kursziel: 277,00 Euro
    Hebel: 9,35 Kurschance: + 50 Prozent
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    Strategie für fallende Kurse
    WKN: DQ9DQT Typ: Open End Turbo Short
    akt. Kurs: 2,81 - 2,93 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 295,7192 Euro Basiswert: Deutsche Börse AG
    KO-Schwelle: 295,7192 Euro akt. Kurs Basiswert: 267,30 Euro
    Laufzeit: Open End Kursziel:
    Hebel: 9,13 Kurschance:
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    Autor
    Ingmar Königshofen
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    Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

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    Verfasst von Ingmar Königshofen
    Deutsche Börse Starke Zahlen, Aktie stark gelaufen Ohne das zinsabhängige Treasury-Ergebnis stiegen die Nettoerlöse im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 12 Prozent auf rund 1,43 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) legte um 10 Prozent auf 1,0 Milliarden Euro …
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