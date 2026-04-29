Starke Zahlen, Aktie stark gelaufen

Ohne das zinsabhängige Treasury-Ergebnis stiegen die Nettoerlöse im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 12 Prozent auf rund 1,43 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) legte um 10 Prozent auf 1,0 Milliarden Euro zu und erreichte damit einen neuen Höchststand. Der operative Gewinn ohne Treasury-Ergebnis kletterte sogar um 18 Prozent auf 803 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Montagabend mitteilte. Nach Abzug von Anteilen Dritter blieb ein Gewinn von 585 Millionen Euro übrig – ein Plus von 11 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Insgesamt lagen die Zahlen leicht über den Erwartungen der Analysten, und die Jahresprognose wurde bestätigt.

Auch ein Blick auf den Kursverlauf der Aktie zeigt eine sehr starke Entwicklung. Bereits zu Beginn des Jahres hatte sich ein Boden bei 201,90 Euro gebildet. Danach gelang es, den vorherigen Abwärtstrend zu durchbrechen, und der Kurs stieg in der Spitze auf 269,60 Euro. Damit wurde im Bereich zwischen 270,00 und 277,00 Euro ein übergeordnetes Kaufsignal ausgelöst. Nach der kräftigen Rally der vergangenen Tage könnte es kurzfristig jedoch zu einer Verschnaufpause kommen.