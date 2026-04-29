DAX kämpft um 24.000 Punkte
Zusätzlich sorgt die anhaltende Auseinandersetzung mit dem Iran für Nervosität. Anleger befürchten steigende Preise im Euroraum. Tatsächlich zeigen aktuelle Umfragen der EZB, dass die Inflationserwartungen der Verbraucher deutlich gestiegen sind: Für die kommenden 12 Monate kletterten sie im März auf 4,0 Prozent, nachdem sie im Februar noch bei 2,5 Prozent lagen. Auch die Erwartungen für die nächsten drei Jahre erhöhten sich von 2,5 auf 3,0 Prozent. Gleichzeitig rechnen viele Marktteilnehmer damit, dass die Zinsen im Laufe des Jahres weiter steigen. Derzeit werden zwei Zinsschritte von jeweils 0,25 Prozentpunkten ab Juni erwartet.
Vor diesem Hintergrund musste der DAX am Dienstag erneut die Marke von 24.000 Punkten verteidigen – was ihm, wenn auch knapp, gelungen ist. Unterstützend wirkte dabei der sogenannte 50-Tage-Durchschnitt, ein wichtiger Orientierungswert für viele Anleger. Für ein deutliches Kaufsignal müsste der DAX allerdings über 24.480 Punkte steigen. Dann wäre ein Anstieg in Richtung des bisherigen Rekordhochs von 25.507 Punkten möglich, das zu Beginn des Jahres erreicht wurde. Fällt der Index hingegen unter den 200-Tage-Durchschnitt bei 23.788 Punkten, droht ein Rückgang in Richtung 23.000 Punkte.
Aktuelle Lage
DAX bei 24.018 Punkten
VDAX auf erhöhtem Niveau - Nervosität latent erhöht
Fear& Greed Index bei 67 auf "Greed"
Tagesanalyse:
RSI: 52 - Neutral
MACD: 85 - Buy
MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ist ins neutrale Lager gewechselt
Anlaufmarken nach oben bei 24.792 / 24.897 / 25.020 und 25.294 Punkten, nach unten bei 23.968 / 23.771 / 23.476 und 23.255 Punkten.
Gaps bei 23.756 / 23.397 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten.
Big Picture
Druck auf langfristige Trendverläufe nimmt ab - Risiko einer weltweiten Rezession weiter hoch - Ölknappheit schlägt weltweit durch! - Inflationsängste steigen!
VDAX-New
Angstlevel weiter hoch, aber rückläufig
VDAX-New der Deutschen Börse (27. April 2026): Bei 23,68% (steigend) (Vortag: 23,28%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.
Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.
(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)
Handelsidee:
|
DAX Performance Index (Tageschart in Punkten)
|Tendenz:
|Strategie für steigende Kurse
|WKN:
|DU96R4
|Typ:
|Open End Turbo Long
|akt. Kurs:
|8,79 - 8,80 Euro
|Emittent:
|DZ Bank
|Basispreis:
|23.169,85 Punkte
|Basiswert:
|DAX-Performance-Index
|KO-Schwelle:
|23.169,85 Punkte
|akt. Kurs Basiswert:
|24.018,27 Punkte
|Laufzeit:
|Open End
|Kursziel:
|25.507 Punkte
|Hebel:
|27,15
|Kurschance:
|+ 85 Prozent
|http://www.boerse-frankfurt.de
|Strategie für fallende Kurse
|WKN:
|DU8X4T
|Typ:
|Open End Turbo Short
|akt. Kurs:
|8,91 - 8,92 Euro
|Emittent:
|DZ Bank
|Basispreis:
|24.835,04 Punkte
|Basiswert:
|DAX-Performance-Index
|KO-Schwelle:
|24.835,04 Punkte
|akt. Kurs Basiswert:
|24.018,27 Punkte
|Laufzeit:
|Open End
|Kursziel:
|Hebel:
|27,00
|Kurschance:
|http://www.boerse-frankfurt.de
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