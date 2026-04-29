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    DAX kämpft um 24.000 Punkte

    Zusätzlich sorgt die anhaltende Auseinandersetzung mit dem Iran für Nervosität. Anleger befürchten steigende Preise im Euroraum. Tatsächlich zeigen aktuelle Umfragen der EZB, dass die Inflationserwartungen der Verbraucher deutlich gestiegen sind: Für die kommenden 12 Monate kletterten sie im März auf 4,0 Prozent, nachdem sie im Februar noch bei 2,5 Prozent lagen. Auch die Erwartungen für die nächsten drei Jahre erhöhten sich von 2,5 auf 3,0 Prozent. Gleichzeitig rechnen viele Marktteilnehmer damit, dass die Zinsen im Laufe des Jahres weiter steigen. Derzeit werden zwei Zinsschritte von jeweils 0,25 Prozentpunkten ab Juni erwartet.

    Vor diesem Hintergrund musste der DAX am Dienstag erneut die Marke von 24.000 Punkten verteidigen – was ihm, wenn auch knapp, gelungen ist. Unterstützend wirkte dabei der sogenannte 50-Tage-Durchschnitt, ein wichtiger Orientierungswert für viele Anleger. Für ein deutliches Kaufsignal müsste der DAX allerdings über 24.480 Punkte steigen. Dann wäre ein Anstieg in Richtung des bisherigen Rekordhochs von 25.507 Punkten möglich, das zu Beginn des Jahres erreicht wurde. Fällt der Index hingegen unter den 200-Tage-Durchschnitt bei 23.788 Punkten, droht ein Rückgang in Richtung 23.000 Punkte.

    Aktuelle Lage

    DAX bei 24.018 Punkten

    VDAX auf erhöhtem Niveau - Nervosität latent erhöht

    Fear& Greed Index bei 67 auf "Greed"

    Tagesanalyse:

    RSI: 52 - Neutral

    MACD: 85 - Buy

    MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ist ins neutrale Lager gewechselt

    Anlaufmarken nach oben bei 24.792 / 24.897 / 25.020 und 25.294 Punkten, nach unten bei 23.968 / 23.771 / 23.476 und 23.255 Punkten.

    Gaps bei 23.756 / 23.397 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten.

    Big Picture

    Druck auf langfristige Trendverläufe nimmt ab - Risiko einer weltweiten Rezession weiter hoch - Ölknappheit schlägt weltweit durch! - Inflationsängste steigen!

    VDAX-New

    Angstlevel weiter hoch, aber rückläufig

    VDAX-New der Deutschen Börse (27. April 2026): Bei 23,68% (steigend) (Vortag: 23,28%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.

    Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

    (Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

    Handelsidee:

    1. Stop-Buy-Order über 24.480 Punkten platzieren, Stopp bei 24.000 Punkten. Kursziel bei 25.020 Punkten - aktiv!
    Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

    DAX Performance Index (Tageschart in Punkten)

    		Tendenz:

    Wichtige Chartmarken

    Widerstände: 24.792 // 24.897 // 25.020 // 25.294 Punkte
    Unterstützungen: 23.968 // 23.771 // 23.476 // 23.255 Punkte
    Strategie für steigende Kurse
    WKN: DU96R4 Typ: Open End Turbo Long
    akt. Kurs: 8,79 - 8,80 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 23.169,85 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index
    KO-Schwelle: 23.169,85 Punkte akt. Kurs Basiswert: 24.018,27 Punkte
    Laufzeit: Open End Kursziel: 25.507 Punkte
    Hebel: 27,15 Kurschance: + 85 Prozent
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    Strategie für fallende Kurse
    WKN: DU8X4T Typ: Open End Turbo Short
    akt. Kurs: 8,91 - 8,92 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 24.835,04 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index
    KO-Schwelle: 24.835,04 Punkte akt. Kurs Basiswert: 24.018,27 Punkte
    Laufzeit: Open End Kursziel:
    Hebel: 27,00 Kurschance:
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    Autor
    Ingmar Königshofen
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    Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

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    Verfasst von Ingmar Königshofen
    DAX kämpft um 24.000 Punkte Zusätzlich sorgt die anhaltende Auseinandersetzung mit dem Iran für Nervosität. Anleger befürchten steigende Preise im Euroraum. Tatsächlich zeigen aktuelle Umfragen der EZB, dass die Inflationserwartungen der Verbraucher deutlich gestiegen sind: …
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