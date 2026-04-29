DAX kämpft um 24.000 Punkte

Zusätzlich sorgt die anhaltende Auseinandersetzung mit dem Iran für Nervosität. Anleger befürchten steigende Preise im Euroraum. Tatsächlich zeigen aktuelle Umfragen der EZB, dass die Inflationserwartungen der Verbraucher deutlich gestiegen sind: Für die kommenden 12 Monate kletterten sie im März auf 4,0 Prozent, nachdem sie im Februar noch bei 2,5 Prozent lagen. Auch die Erwartungen für die nächsten drei Jahre erhöhten sich von 2,5 auf 3,0 Prozent. Gleichzeitig rechnen viele Marktteilnehmer damit, dass die Zinsen im Laufe des Jahres weiter steigen. Derzeit werden zwei Zinsschritte von jeweils 0,25 Prozentpunkten ab Juni erwartet.

Vor diesem Hintergrund musste der DAX am Dienstag erneut die Marke von 24.000 Punkten verteidigen – was ihm, wenn auch knapp, gelungen ist. Unterstützend wirkte dabei der sogenannte 50-Tage-Durchschnitt, ein wichtiger Orientierungswert für viele Anleger. Für ein deutliches Kaufsignal müsste der DAX allerdings über 24.480 Punkte steigen. Dann wäre ein Anstieg in Richtung des bisherigen Rekordhochs von 25.507 Punkten möglich, das zu Beginn des Jahres erreicht wurde. Fällt der Index hingegen unter den 200-Tage-Durchschnitt bei 23.788 Punkten, droht ein Rückgang in Richtung 23.000 Punkte.