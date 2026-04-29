Breakout wieder möglich

Sollte es gelingen, das Hoch der Vorwoche zu überschreiten, könnte sich der Aufwärtstrend fortsetzen. Ein erstes Ziel wäre dann das bisherige Jahreshoch bei 38,40 Euro. Darüber hinaus könnten sich mittelfristig Kursziele um 44,00 Euro und langfristig sogar um 52,00 Euro ergeben. Für zusätzliche Dynamik könnte auch ein möglicher Bieterwettstreit durch die UniCredit sorgen.

Seit etwa Sommer letzten Jahres bewegt sich die Aktie grob zwischen 28,92 und 38,40 Euro seitwärts, mit einer leicht fallenden Tendenz. In der vergangenen Woche stieg der Kurs bis auf ein Monatshoch von 36,94 Euro, konnte dieses Niveau aber zunächst nicht halten und wurde wieder etwas nach unten gedrückt. In dieser Woche zeigen sich die Käufer jedoch wieder zuversichtlicher und treiben den Kurs erneut nach oben.

Auf der Unterseite hat die Aktie noch Spielraum bis etwa 33,51 Euro. Fällt der Kurs darunter, müssten Anleger mit stärkeren Rückgängen rechnen, möglicherweise bis in den Bereich von rund 30,88 Euro, wo ein wichtiger Durchschnittswert verläuft, an dem sich viele Investoren orientieren.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 37,00 Euro

Kursziele : 38,40/44,00 Euro

Renditechance via DU96B7 : 230 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 2 Monate

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Commerzbank AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU96B7 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,23 - 2,35 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 32,1457 Euro Basiswert: Commerzbank AG KO-Schwelle: 32,1457 Euro akt. Kurs Basiswert: 35,48 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 44,00 Euro Hebel: 10,73 Kurschance: + 230 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY9WFE Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 3,73 - 3,85 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 39,007 Euro Basiswert: Commerzbank AG KO-Schwelle: 39,007 Euro akt. Kurs Basiswert: 35,48 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 9,16 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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