Gold konsolidiert fast unverändert 4.591,14 USD

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-0,13 %

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,26 % 1 Monat +1,67 % 3 Monate -17,38 % 1 Jahr +37,54 %

Der Goldpreis zeigt sich stabil bei 4.591,14. Mit nurVeränderung bleibt der Markt ohne klare Richtung.

Zur Veranschaulichung: Vor 1 Jahr notierte Gold bei 3.337,92USD. Aus einer Anlage von 5.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 4.591,14USD ein Wert von 6.877,24USD geworden – ein Gewinn von +37,54 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

WallstreetOnline-Forum: Das Anleger-Sentiment zu Gold ist gemischt. Technisch zeigt sich eine seitwärts bis leicht abwärts gerichtete Kursentwicklung; Gold liegt unter fast allen Tageslinien, nur die 200-Tage-Linie wird noch gehalten. Kurzfristiger Support bei 4.542–4.558 USD; dort könnte ein Tiefpunkt erreicht worden sein. Boden scheint nicht eindeutig gefunden; eine Auflösung der Seitwärtsbewegung nach oben wird von einigen erwartet.