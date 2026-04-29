Goldpreis
Gold konsolidiert fast unverändert 4.591,14 USD
Goldpreis konsolidiert fast unverändert bei 4.591,14 USD.
Gold Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-3,26 %
|1 Monat
|+1,67 %
|3 Monate
|-17,38 %
|1 Jahr
|+37,54 %
Zur Veranschaulichung: Vor 1 Jahr notierte Gold bei 3.337,92USD. Aus einer Anlage von 5.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 4.591,14USD ein Wert von 6.877,24USD geworden – ein Gewinn von +37,54 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold
WallstreetOnline-Forum: Das Anleger-Sentiment zu Gold ist gemischt. Technisch zeigt sich eine seitwärts bis leicht abwärts gerichtete Kursentwicklung; Gold liegt unter fast allen Tageslinien, nur die 200-Tage-Linie wird noch gehalten. Kurzfristiger Support bei 4.542–4.558 USD; dort könnte ein Tiefpunkt erreicht worden sein. Boden scheint nicht eindeutig gefunden; eine Auflösung der Seitwärtsbewegung nach oben wird von einigen erwartet.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Gold eingestellt.
Zur Gold Diskussion
Informationen zu Gold
Gold ist das zentrale Edelmetall im internationalen Finanzsystem. Preisbewegungen entstehen durch Nachfrage von Zentralbanken, Schmuckindustrie und Anlegern. Steigende Inflation oder fallende Realzinsen erhöhen oft die Attraktivität. Marktteilnehmer handeln Gold in US-Dollar, was den Wechselkurs besonders wichtig macht.
ETCs auf Gold
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|358,70EUR
|+0,03 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|126,26EUR
|+0,17 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|260,14EUR
|+0,02 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|380,34EUR
|+0,77 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|100,28EUR
|-0,54 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|588,35EUR
|+0,58 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|376,32EUR
|+0,15 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|75,96EUR
|+0,01 %
|Long
|1
|0,00
|126,31EUR
|-0,23 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,254EUR
|-0,67 %
Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.