Silberpreis
Silberpreis steigt leicht – jetzt 73,67 USD
Silberpreis klettert weiter: +0,82 % plus, jetzt 73,67 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-3,91 %
|1 Monat
|+5,21 %
|3 Monate
|-37,71 %
|1 Jahr
|+123,72 %
Zur Veranschaulichung: Vor 3 Jahren notierte Silber bei 24,77185USD. Aus einer Anlage von 1.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 73,67USD ein Wert von 2.973,98USD geworden – ein Gewinn von +197,40 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
WallstreetONLINE-Forum: Silber-Sentiment gemischt. Inflation-adjusted-Potenzial wird diskutiert; Zielbereiche um 150 USD werden genannt, Knappheit wird teils bezweifelt. Fundamentale Signale deuten auf Gleichgewicht: Industrie-Nachfrage deckt Produktion, daher voraussichtlich seitwärts. Investitionsnachfrage 2025/26 war volatil, aktuell moderat. Keine klare 14-Tage-Richtung erkennbar.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Silber eingestellt.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Über Jahrhunderte war Silber Zahlungsmittel und Wertanlage. Heute beeinflussen industrielle Innovationen, Minenproduktion und geopolitische Entwicklungen den Preis. Anleger sehen Silber zunehmend als nachhaltige Beimischung.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|358,70EUR
|+0,03 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|126,26EUR
|+0,17 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|260,14EUR
|+0,02 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|380,34EUR
|+0,77 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|100,28EUR
|-0,54 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|588,35EUR
|+0,58 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|376,32EUR
|+0,15 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|75,96EUR
|+0,01 %
|Long
|1
|0,00
|126,31EUR
|-0,23 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,254EUR
|-0,67 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.