Silberpreis steigt leicht – jetzt 73,67 USD

+0,82 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,91 % 1 Monat +5,21 % 3 Monate -37,71 % 1 Jahr +123,72 %

Der Markt bleibt freundlich: Silber klettert umund steht bei 73,67. Damit bestätigt sich die stabile Nachfrage.

Zur Veranschaulichung: Vor 3 Jahren notierte Silber bei 24,77185USD. Aus einer Anlage von 1.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 73,67USD ein Wert von 2.973,98USD geworden – ein Gewinn von +197,40 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

WallstreetONLINE-Forum: Silber-Sentiment gemischt. Inflation-adjusted-Potenzial wird diskutiert; Zielbereiche um 150 USD werden genannt, Knappheit wird teils bezweifelt. Fundamentale Signale deuten auf Gleichgewicht: Industrie-Nachfrage deckt Produktion, daher voraussichtlich seitwärts. Investitionsnachfrage 2025/26 war volatil, aktuell moderat. Keine klare 14-Tage-Richtung erkennbar.