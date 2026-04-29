Enphase Energy Aktienkurs sinkt weiter - -10,70 % - 29.04.2026

Mit einer Performance von -10,70 % musste die Enphase Energy Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Der Kursrückgang der Enphase Energy Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,59 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -10,70 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Enphase Energy ist ein US-Anbieter von Energietechnik mit Fokus auf Mikro-Wechselrichter, Energiemanagement und Speicherlösungen für Photovoltaikanlagen im Residential-Segment. Starke Position in Nordamerika, wachsend in Europa. Wichtige Konkurrenten: SolarEdge, Huawei, SMA, Fronius. USP: modulare Mikro-Wechselrichter-Technologie, hohe Systemintegration, starke Software- und Monitoring-Plattform.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Enphase Energy Verluste von -23,49 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Enphase Energy Aktie damit um -10,08 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -21,00 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -8,58 % verloren.

Enphase Energy Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -10,08 % 1 Monat -21,00 % 3 Monate -23,49 % 1 Jahr -35,65 %

Informationen zur Enphase Energy Aktie

Stand: 29.04.2026, 08:04 Uhr

Es gibt 132 Mio. Enphase Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,65 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Enphase Energy

SMA Solar Technology, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,96 %. SolarEdge notiert im Plus, mit +0,40 %.

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Ob die Enphase Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Enphase Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.