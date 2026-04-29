🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRobinhood Markets Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Robinhood Markets Registered (A)

    Besonders beachtet!

    205 Aufrufe 205 0 Kommentare 0 Kommentare

    Robinhood Markets Registered (A) Aktie mit deutlichem Rücksetzer. Jetzt kaufen? 29.04.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Robinhood Markets Registered (A) Aktie bisher Verluste von -8,68 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Robinhood Markets Registered (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Robinhood Markets Registered (A) Aktie mit deutlichem Rücksetzer. Jetzt kaufen? 29.04.2026
    Foto: STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance

    Robinhood Markets, Inc. bietet eine benutzerfreundliche Plattform für provisionsfreien Handel mit Aktien, ETFs, Optionen und Kryptowährungen, um den Zugang zu Finanzmärkten zu demokratisieren. Als führende Plattform für junge Investoren konkurriert Robinhood mit E*TRADE, Charles Schwab und Fidelity. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die einfache App-Nutzung.

    Robinhood Markets Registered (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 29.04.2026

    Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -8,68 % verliert die Robinhood Markets Registered (A) Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Die Talfahrt der Robinhood Markets Registered (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,19 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 63,98, mit einem Minus von -8,68 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Robinhood Markets Inc!
    Long
    74,41€
    Basispreis
    0,84
    Ask
    × 7,57
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    90,60€
    Basispreis
    1,46
    Ask
    × 7,54
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Robinhood Markets Registered (A) Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -26,38 % hinzunehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -16,71 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,93 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Robinhood Markets Registered (A) um -35,02 % verloren.

    Robinhood Markets Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -16,71 %
    1 Monat +9,93 %
    3 Monate -26,38 %
    1 Jahr +47,42 %
    Stand: 29.04.2026, 08:04 Uhr

    Informationen zur Robinhood Markets Registered (A) Aktie

    Es gibt 790 Mio. Robinhood Markets Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 55,35 Mrd. € wert.

    Robinhood stürzt ab: Der Krypto-Schock trifft die Aktie hart


    Robinhood hat mit seinen Zahlen zum ersten Quartal die Erwartungen der Wall Street verfehlt. Grund hierfür sind der Krypto-Einbruch sowie das schwächere Trading der Kleinanleger. Die Aktie brach nach Börsenschluss ein.

    Robinhood Markets Registered (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Robinhood Markets Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Robinhood Markets Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Robinhood Markets Registered (A)

    -9,21 %
    -16,71 %
    +9,93 %
    -26,38 %
    +47,42 %
    +689,60 %
    +271,99 %
    ISIN:US7707001027WKN:A3CVQC
    Robinhood Markets Registered (A) direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Robinhood Markets Registered (A) Aktie mit deutlichem Rücksetzer. Jetzt kaufen? 29.04.2026 Am heutigen Handelstag muss die Robinhood Markets Registered (A) Aktie bisher Verluste von -8,68 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Robinhood Markets Registered (A) Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     