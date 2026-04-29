Robinhood Markets Registered (A) Aktie mit deutlichem Rücksetzer. Jetzt kaufen? 29.04.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -8,68 % verliert die Robinhood Markets Registered (A) Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Die Talfahrt der Robinhood Markets Registered (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,19 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 63,98€, mit einem Minus von -8,68 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Robinhood Markets, Inc. bietet eine benutzerfreundliche Plattform für provisionsfreien Handel mit Aktien, ETFs, Optionen und Kryptowährungen, um den Zugang zu Finanzmärkten zu demokratisieren. Als führende Plattform für junge Investoren konkurriert Robinhood mit E*TRADE, Charles Schwab und Fidelity. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die einfache App-Nutzung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Robinhood Markets Registered (A) Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -26,38 % hinzunehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -16,71 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,93 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Robinhood Markets Registered (A) um -35,02 % verloren.

Robinhood Markets Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -16,71 % 1 Monat +9,93 % 3 Monate -26,38 % 1 Jahr +47,42 %

Informationen zur Robinhood Markets Registered (A) Aktie

Stand: 29.04.2026, 08:04 Uhr

Es gibt 790 Mio. Robinhood Markets Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 55,35 Mrd. € wert.

Robinhood hat mit seinen Zahlen zum ersten Quartal die Erwartungen der Wall Street verfehlt. Grund hierfür sind der Krypto-Einbruch sowie das schwächere Trading der Kleinanleger. Die Aktie brach nach Börsenschluss ein.

Robinhood Markets Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Robinhood Markets Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Robinhood Markets Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.