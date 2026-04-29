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PAUL HARTMANN AG / Januar bis März 2026: HARTMANN steigert Umsatz und ...
- Umsatzerlöse 623,9 Mio EUR, organisch 3,3 Prozent
- Bereinigtes EBITDA 77,3 Mio EUR, plus 6,4 Mio
- EBITDA-Rendite 12,4 Prozent, Ausblick EBITDA 270–310 Mio
Januar bis März 2026: HARTMANN steigert Umsatz und Ergebnis Heidenheim (ots) -
- Umsatzerlöse steigen auf 623,9 Mio. EUR, organisches Umsatzwachstum von 3,3 % - Bereinigtes EBITDA liegt mit 77,3 Mio. EUR um 6,4 Mio. EUR über Vorjahreswert - Bereinigte EBITDA-Rendite erhöht sich von 11,7 % auf 12,4 %
HARTMANN ist mit einer Steigerung bei Umsatz und Ergebnis in das Geschäftsjahr 2026 gestartet.
Von Januar bis März 2026 verzeichnete HARTMANN ein organisches Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 3,3 %. Die Umsatzerlöse erhöhten sich auf 623,9 Mio. EUR. Alle Kernsegmente haben zu diesem Wachstum beigetragen.
Das bereinigte EBITDA lag mit 77,3 Mio. EUR um 6,4 Mio. EUR über dem Vorjahreswert. Die bereinigte EBITDA-Rendite konnte von 11,7 % auf 12,4 % gesteigert werden.
HARTMANN geht davon aus, steigende Preise für Material, Energie und Fracht als Folge des Iran-Kriegs durch Kosten- und Preismaßnahmen weitgehend kompensieren zu können. Durch gezielte Investitionen und Maßnahmen in den vergangenen Jahren ist die Liefersicherheit in Krisenfällen erhöht worden.
Umsatzentwicklung der Segmente
Das Segment Wundversorgung wuchs insbesondere durch die moderne Wundversorgung mit atraumatischen Verbänden und eine starke Entwicklung in den USA. Dagegen war das Geschäft in Deutschland und
Frankreich durch Rückerstattungsänderungen und -kürzungen belastet.
Im Segment Inkontinenzmanagement trugen vor allem Inkontinenzhosen sowie Produkte für mittlere bis schwere Inkontinenz zum Wachstum bei.
Das Segment Infektionsmanagement erzielte ebenfalls ein Wachstum. Treiber waren Produkte zur Flächen- und Händedesinfektion, OP-Sets sowie OP- und Untersuchungshandschuhe.
Das Segment Komplementäre Divisionen der Gruppe verzeichnete insgesamt einen Rückgang gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Dies war vor allem auf Kneipp zurückzuführen. Dagegen war das Geschäft der KOB- und der CMC-Gruppe stabil.
Ausblick 2026
Für das Geschäftsjahr 2026 geht HARTMANN von einer Fortsetzung der positiven Entwicklung aus und erwartet weiterhin ein moderates organisches Umsatzwachstum und ein bereinigtes EBITDA in einer Bandbreite von 270 bis 310 Mio. EUR.
Weitere Informationen zur HARTMANN-Finanzlage finden Sie unter https://corporate.hartmann.info/de-de/investor-relations
Pressekontakt:
Stephanie Reuter
PAUL HARTMANN AG
Tel. +49 7321 36 13 93
E-Mail: mailto:stephanie.reuter@hartmann.info
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/34248/6264836 OTS: PAUL HARTMANN AG
ISIN: DE0007474041
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Paul Hartmann Aktie
Die Paul Hartmann Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,49 % und einem Kurs von 206 auf Tradegate (29. April 2026, 08:03 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Paul Hartmann Aktie um -0,48 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,37 %.
Die Marktkapitalisierung von Paul Hartmann bezifferte sich zuletzt auf 739,49 Mio..
Paul Hartmann zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 8,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9000 %.
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In einer sowieso schon angespannten Börsenlage findet sich im heutigen NebenwerteJournal ein Bericht der den sogenannten Windelkartell-Skandal in Spanien erwähnt. Nach diesem eigentlich vor 10 Jahren mit einer Geldstrafe abgeschlossenen Verfahren fordert nun die Region Katalonien 526 Mio. Euro Schadensersatz von Hartmann und Essity!
Hallo Swen1977,
Wahrscheinlich wären bei einem Angebot von Schwenk für 300 Euro/Aktie die wenigsten Aktionäre abgabebereit, er müsste schon mindestens das Eigenkapital von ~330 Euro/Aktie bieten und selbst dann wird er wohl nicht mal 10% des Freefloats bekommen.