PAUL HARTMANN AG / Januar bis März 2026: HARTMANN steigert Umsatz und ...

HARTMANN ist mit einer Steigerung bei Umsatz und Ergebnis in das Geschäftsjahr 2026 gestartet.

- Umsatzerlöse steigen auf 623,9 Mio. EUR, organisches Umsatzwachstum von 3,3 % - Bereinigtes EBITDA liegt mit 77,3 Mio. EUR um 6,4 Mio. EUR über Vorjahreswert - Bereinigte EBITDA-Rendite erhöht sich von 11,7 % auf 12,4 %

Von Januar bis März 2026 verzeichnete HARTMANN ein organisches Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 3,3 %. Die Umsatzerlöse erhöhten sich auf 623,9 Mio. EUR. Alle Kernsegmente haben zu diesem Wachstum beigetragen.

Das bereinigte EBITDA lag mit 77,3 Mio. EUR um 6,4 Mio. EUR über dem Vorjahreswert. Die bereinigte EBITDA-Rendite konnte von 11,7 % auf 12,4 % gesteigert werden.



HARTMANN geht davon aus, steigende Preise für Material, Energie und Fracht als Folge des Iran-Kriegs durch Kosten- und Preismaßnahmen weitgehend kompensieren zu können. Durch gezielte Investitionen und Maßnahmen in den vergangenen Jahren ist die Liefersicherheit in Krisenfällen erhöht worden.

Umsatzentwicklung der Segmente



Das Segment Wundversorgung wuchs insbesondere durch die moderne Wundversorgung mit atraumatischen Verbänden und eine starke Entwicklung in den USA. Dagegen war das Geschäft in Deutschland und Frankreich durch Rückerstattungsänderungen und -kürzungen belastet.



Im Segment Inkontinenzmanagement trugen vor allem Inkontinenzhosen sowie Produkte für mittlere bis schwere Inkontinenz zum Wachstum bei.

Das Segment Infektionsmanagement erzielte ebenfalls ein Wachstum. Treiber waren Produkte zur Flächen- und Händedesinfektion, OP-Sets sowie OP- und Untersuchungshandschuhe.



Das Segment Komplementäre Divisionen der Gruppe verzeichnete insgesamt einen Rückgang gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Dies war vor allem auf Kneipp zurückzuführen. Dagegen war das Geschäft der KOB- und der CMC-Gruppe stabil.

Ausblick 2026



Für das Geschäftsjahr 2026 geht HARTMANN von einer Fortsetzung der positiven Entwicklung aus und erwartet weiterhin ein moderates organisches Umsatzwachstum und ein bereinigtes EBITDA in einer Bandbreite von 270 bis 310 Mio. EUR.

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Stephanie Reuter

PAUL HARTMANN AG

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Paul Hartmann Aktie Die Paul Hartmann Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,49 % und einem Kurs von 206 auf Tradegate (29. April 2026, 08:03 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Paul Hartmann Aktie um -0,48 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,37 %. Die Marktkapitalisierung von Paul Hartmann bezifferte sich zuletzt auf 739,49 Mio.. Paul Hartmann zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 8,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9000 %.



