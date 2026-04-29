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    Entwicklungen der Bergbaupolitik in Südamerika

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    Quo Vadis Peru?

    Perus Präsidentschaftswahlen versinken im Chaos, doch der Bergbausektor bleibt gelassen. Politische Instabilität hin oder her: Kupfer, Silber und Mangan machen das Land zum Magneten für Investoren. Und der Wettbewerbsdruck aus Chile, Argentinien und Venezuela wächst.

     

    Perus Präsidentschaftswahlen werden zur Hängepartie. Der Bergbausektor bleibt gelassen und sieht in dem Land zwar weiter Potenzial, aber keine existenzielle Bedrohung. Das liegt nicht zuletzt an Entwicklungen in anderen südamerikanischen Ländern.

     

    Aftermath Silver (ISIN: CA00831V2057, WKN: A2DMFN) berichtete im März über aussichtsreiche Bohrergebnisse beim Projekt Berenguela im Süden Perus. Die Resultate zeigten eine durchgehend starke Mineralisierung über mehrere Bohrungen hinweg. Das Bohrloch AFD152 etwa durchschnitt ab einer Tiefe von etwa 26,5 Metern einen 48,5 Meter langen Abschnitt mit durchschnittlich 438 Gramm pro Tonne Silber, 2,22 Prozent Kupfer und 24,9 Prozent Mangan.

     

    Aftermath CEO Ralph Rushton sieht in Berenguela ein Projekt mit großem Potenzial. Er betont die Marktnähe in zweifacher Hinsicht: „Berenguela ist ein Projekt im Entwicklungsstadium und eine potenzielle zukünftige Quelle für drei Metalle, die für die aktuelle Energiewende von entscheidender Bedeutung sind: Silber, Kupfer und Mangan.“ Eine Vormachbarkeitsstudie ist für das erste Quartal 2027 geplant.

     

    Hochgradiges Silber, Kupfer und Mangan

     

    „Unsere dritte Bohrphase wurde im Hinblick auf die Vorstudie für das Berenguela-Projekt geplant. Wir verdichten und grenzen oberflächennahe, hochgradige Silber-Kupfer-Mineralisierungen im westlichen Teil der Mineralressource ab, wo zukünftig ein Tagebau beginnen soll. Dies sind einige der besten Bohrergebnisse, die wir bisher in unseren drei Bohrphasen erzielt haben, und wir freuen uns besonders über die starke Kupferassoziation mit unserem Silber“, führt er weiter aus.

     

    Größere Sorgen um den Bergbaustandort Peru macht sich Rushton nicht – wie auch der überwiegende Teil der Unternehmen im Land. Dies mag angesichts der Berichterstattung über Peru überraschen: Auf den ersten Blick wirkt die derzeitige politische Lage instabil. Bis feststeht, welche Kandidaten im Juni in die Stichwahl um die Präsidentschaft einziehen, dürften aufgrund diverser Verzögerungen und Skandale noch Wochen vergehen. Der Wahlleiter ist zurückgetreten, die Polizei durchsuchte sein Haus, Manipulationsvorwürfe kursieren. Die Wählerschaft ist ohnehin gespalten, das Vertrauen in die Politik auf einem Tiefpunkt.

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