ThyssenKrupp Aktie bestätigt den positiven Trend - 29.04.2026

Die ThyssenKrupp Aktie kann am heutigen Handelstag um +4,70 % auf 9,1820€ zulegen. Das sind +0,4120 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die ThyssenKrupp Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,05 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 9,1820€, mit einem Plus von +4,70 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Thyssenkrupp ist ein diversifizierter Industriekonzern mit Fokus auf Stahl, Werkstoffe, Anlagenbau, Automotive- und Marine-Technik. Hauptprodukte: Qualitätsstahl, Komponenten, Industrieanlagen, Marine- und Antriebstechnik. Marktstellung: Bedeutender europäischer Stahl- und Industriezulieferer im Umbau. Konkurrenten: ArcelorMittal, Salzgitter, Voestalpine, Siemens, GE. USP: Werkstoff-Know-how, Engineering-Tiefe, integrierte Wertschöpfung, Wasserstoff-/Grünstahl-Projekte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Anstieg bei ThyssenKrupp konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -22,03 % nicht vollständig ausgleichen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ThyssenKrupp Aktie damit um +2,68 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +19,51 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei ThyssenKrupp auf -4,08 %.

ThyssenKrupp Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,68 % 1 Monat +19,51 % 3 Monate -22,03 % 1 Jahr +16,77 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur ThyssenKrupp Aktie

Stand: 29.04.2026, 08:05 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion derzeit um Bewertung und mögliche Kursauswirkungen der Thyssenkrupp-Aktie im Kontext der angeblichen Übernahme von TK Elevator durch KONE (Berichte von ca. 29 Mrd. Bewertung; Thyssenkrupp könnte ca. 4,7 Mrd. Cash erhalten). Weitere Debatte betrifft Lopez' Haltung zum Verkauf der Stahlsparte unter Wert, Verhandlungen mit Jindal und deren Verzögerungen. Technische/ADR-Themen werden vereinzelt erwähnt.

Informationen zur ThyssenKrupp Aktie

Es gibt 623 Mio. ThyssenKrupp Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,65 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Fortum, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine unveränderte Entwicklung mit einer Änderung von 0,00 %. Salzgitter notiert im Plus, mit +0,62 %. ArcelorMittal notiert im Plus, mit +0,26 %.

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Ob die ThyssenKrupp Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ThyssenKrupp Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.