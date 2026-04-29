BYD - Aktie zieht deutlich an - 29.04.2026

Die BYD Aktie konnte bisher um +3,81 % auf 11,718€ zulegen. Das sind +0,430 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die BYD Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,66 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 11,718€, mit einem Plus von +3,81 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

BYD ist ein chinesischer Technologiekonzern mit Fokus auf E-Mobilität und Batterietechnik. Hauptprodukte: Elektro- und Hybridautos, Batterien, Busse, Speicherlösungen, Halbleiter. BYD zählt zu den größten E-Auto-Herstellern weltweit, stark in China, expandiert global. Wichtige Konkurrenten: Tesla, VW, Toyota, Hyundai. USP: vertikal integrierte Wertschöpfung, eigene Batterien (Blade), Kosten- und Skalenvorteile.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von BYD über einen Zuwachs von +7,69 % freuen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die BYD Aktie damit um +0,21 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,21 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von BYD einen Anstieg von +8,38 %.

BYD Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +0,21 % 1 Monat -0,21 % 3 Monate +7,69 % 1 Jahr -16,71 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur BYD Aktie

Stand: 29.04.2026, 08:06 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um BYDs Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale/technische Aspekte. Zentrale Diskussionspunkte: News-Wirkung auf den Kurs (gute News runter, schlechte News hoch), der Gewinnrückgang um ca. 55% durch China-Krise und dessen Kursauswirkung; Diskussion zum Aktien-Splitt und dessen Bewertungsfolgen; Langfristsicht (2–3 Jahre vs länger) und Wachstumsargumente wie neue Fabriken und Marktanteile in Deutschland.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BYD eingestellt.

Informationen zur BYD Aktie

Es gibt 4 Mrd. BYD Aktien. Damit ist das Unternehmen 43,22 Mrd. € wert.

BYD galt lange als nahezu unaufhaltsam. Doch jetzt zeigt sich: Auch Chinas größter E-Auto-Hersteller kann sich dem brutalen Preiskampf im Heimatmarkt nicht entziehen. Der Gewinn brach im ersten Quartal um mehr als die Hälfte ein. Nun soll das …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Toyota, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,53 %. Volkswagen (VW) Vz notiert im Plus, mit +0,90 %. Tesla notiert im Plus, mit +0,54 %. Xylem legt um +0,52 % zu NIO notiert im Plus, mit +4,96 %. Stellantis notiert im Plus, mit +1,05 %.

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Ob die BYD Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BYD Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.