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    CENIT AG kündigt Wechsel ins Scale-Segment ab 30. April 2026 an

    Die CENIT AG richtet ihren Kapitalmarktauftritt neu aus: Zum 30. April 2026 wechselt die Aktie vom Prime Standard in das wachstumsorientierte Scale-Segment der Frankfurter Börse.

    CENIT AG kündigt Wechsel ins Scale-Segment ab 30. April 2026 an
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • Die CENIT AG wechselt vom regulierten Markt (Prime Standard) in das Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse zum 30. April 2026.
    • Der letzte Handelstag im Prime Standard ist der 29. April 2026, ab dem 30. April 2026 erfolgt die Notierung im Scale-Segment.
    • Der Wechsel basiert auf gesetzlichen Neuerungen durch das Standortförderungsgesetz, das seit Februar 2026 in Kraft ist, und erfolgt ohne Delisting-Erwerbsangebot.
    • Das Scale-Segment ist speziell auf wachstumsorientierte mittelständische Unternehmen ausgerichtet und soll regulatorischen sowie administrativen Aufwand reduzieren.
    • Der Handel der Aktie bleibt durch den Segmentwechsel unberührt, die Gesellschaft verpflichtet sich weiterhin zu transparenter Kommunikation.
    • Die Maßnahme ist ein folgerichtiger Schritt in der aktuellen Unternehmensphase, um die Positionierung im Kapitalmarkt zu optimieren und die Entwicklung des Unternehmens zu fördern.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q1), bei Cenit ist am 12.05.2026.

    Der Kurs von Cenit lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 6,5300EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,15 % im Plus.


    Cenit

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    ISIN:DE0005407100WKN:540710
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