TRATON GROUP startet stark ins Q1 2026 trotz Sondereffekten – Auftragseingang steigt
Trotz rückläufigem Umsatz und Absatz startet die TRATON GROUP mit robustem Auftragseingang, solider Rendite und Rückenwind aus dem US-Markt ins Jahr 2026.
Foto: TRATON GROUP
- Der Umsatz der TRATON GROUP im ersten Quartal 2026 beträgt 10,2 Mrd. €, was einem Rückgang von 4 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Der Auftragseingang steigt um 18 % auf 87.800 Fahrzeuge, was die Book-to-bill Ratio auf 1,3 erhöht.
- Das bereinigte Operative Ergebnis liegt bei 582 Mio. €, nach 646 Mio. € im Vorjahr, mit einer operativen Rendite von 5,7 %.
- Trotz Sondereffekten von 521 Mio. € konnte die Gruppe im ersten Quartal eine positive Entwicklung verzeichnen, insbesondere im US-Markt und bei batterieelektrischen Fahrzeugen.
- Der Absatz ging um 6 % auf 68.600 Fahrzeuge zurück, wobei der Rückgang bei Lkw um 7 % und bei Bussen um 10 % lag.
- Die Jahresprognose für 2026 bleibt bestehen, mit einer erwarteten Absatz- und Umsatzbandbreite von –5 % bis +7 % sowie einer bereinigten Operativen Rendite von 5,3 % bis 7,3 %.
Der nächste wichtige Termin, Zwischenmitteilung 3M 2026, bei TRATON ist am 29.04.2026.
Der Kurs von TRATON lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 31,68EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,96 % im Plus.
13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 31,80EUR das entspricht einem Plus von +0,38 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 30.229,07PKT (+0,48 %).
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