ITM Power Aktie mit Kurssprung +10,37 % - 29.04.2026

Die ITM Power Aktie kann am heutigen Handelstag um +10,37 % auf 1,6280€ zulegen. Das sind +0,1530 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die ITM Power Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -13,69 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 1,6280€, mit einem Plus von +10,37 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

ITM Power (UK) entwickelt und produziert PEM-Elektrolyseure zur Erzeugung von grünem Wasserstoff für Industrie, Energie und Mobilität. Fokus auf modulare Großanlagen (z.B. Serie „Linde/NEOM“-Projekte). Marktstellung: technologisch anerkannt, aber finanziell defizitär und hinter Nel, Plug Power, Siemens Energy, Cummins/Accelorator. USP: langjährige PEM-Spezialisierung, Kooperation mit Linde, starke F&E-Basis.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +98,58 % bei ITM Power.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ITM Power Aktie damit um -3,50 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +116,12 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von ITM Power einen Anstieg von +114,32 %.

ITM Power Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,50 % 1 Monat +116,12 % 3 Monate +98,58 % 1 Jahr +299,69 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur ITM Power Aktie

Stand: 29.04.2026, 08:07 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Bewertung von ITM Power. Fokus sind Short-Interest aus London, potenzielle Großaufträge im Wasserstoffbereich und die erwartete fundamentale Erholung mit wachsender Nachfrage; die Bewertung bleibt negativ (KGV), könnte sich aber bis 2030 verbessern. Technisch ist eine gesunde Konsolidierung wahrscheinlich; bei positiven News könnten Kursanstiege kommen. Langfristanleger bauen Positionen aus, Short-Spekulationen bleiben hoch.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber ITM Power eingestellt.

Informationen zur ITM Power Aktie

Es gibt 688 Mio. ITM Power Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,10 Mrd. € wert.

Liebe wallstreetONLINE Nutzer, in wöchentlichen Abschnitten stellen wir Ihnen die Top15 Aufsteiger-Aktien unserer Community vor. Wir zeigen Ihnen die Werte, die innerhalb der letzten Woche den …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Cummins Inc., einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,42 %. NEL ASA notiert im Plus, mit +1,12 %. Plug Power notiert im Plus, mit +0,75 %. Siemens Energy legt um +1,12 % zu

ITM Power Aktie jetzt kaufen?

Ob die ITM Power Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ITM Power Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.