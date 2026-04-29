VW-Lkw-Holding Traton schlägt sich besser als befürchtet - Aufträge ziehen an
- Bereinigtes operatives Ergebnis sank auf 582 Mio
- Umsatz ging um vier Prozent auf 10,2 Mrd zurück
- Auftragseingang stieg 18 Prozent auf 87 775 Fahrzeuge
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die VW-Nutzfahrzeugtochter Traton hat im ersten Quartal im Tagesgeschäft besser abgeschnitten als gedacht. Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis sank zwar um rund zehn Prozent auf 582 Millionen Euro, wie das MDax-Unternehmen am Mittwoch in München mitteilte. Analysten hatten aber einen deutlicheren Dämpfer befürchtet. Zollkosten in den USA federte Traton mit geringeren Fixkosten ab. Die bereinigte Marge fiel mit 5,7 Prozent 0,4 Prozentpunkte geringer aus als ein Jahr zuvor. Der Umsatz ging um vier Prozent auf 10,2 Milliarden Euro zurück, vor allem weil der Absatz wie bereits bekannt um sechs Prozent geschrumpft war. Mit dem um 18 Prozent auf 87.775 Fahrzeuge anziehenden Auftragseingang sieht der Anbieter mit den Marken Scania, MAN, International und VW Truck & Bus aber wieder besseren Zeiten entgegen.
"Wir begegnen dem anhaltend schwierigen Marktumfeld weiterhin mit strikter Kostendisziplin", verwies Finanzchef Michael Jackstein auf die laufenden Sparprogramme. Dafür fielen aber Sonderbelastungen an, die in den bereinigten Kennzahlen ausgeklammert wurden. Traton bezifferte diese auf 521 Millionen Euro. Der Konzern hatte bereits in Aussicht gestellt, dass für einen Stellenabbau in den USA sowie einen Geschäftsverkauf dort Einmalkosten anfallen würden. Die Jahresprognose bestätigte das Management./men/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,78 % und einem Kurs von 87,58 auf Tradegate (29. April 2026, 08:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -2,78 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,95 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 18,08 Mrd..
Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,8500 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 122,13EUR. Von den letzten 8 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 97,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von +10,23 %/+48,86 % bedeutet.
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Na, ganz so düster, wie hier manche meinen, steht es wohl nicht, um VW.
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 130 Euro auf "Buy" belassen.
So verrückt es auch klingt jeder sollte genau überlegen mit wem er Geschäfte macht.