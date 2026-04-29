JPMORGAN stuft EON AG auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Eon auf "Overweight" mit einem Kursziel von 21,70 Euro belassen. Der Energiekonzern dürfte am 13. Mai über einen soliden Jahresstart ohne große Überraschungen berichten, der die Jahresziele untermauern sollte, schrieb Pavan Mahbubani in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 19:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 19:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 00:15 / BST
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Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 18,99EUR auf Tradegate (29. April 2026, 08:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Pavan Mahbubani
Analysiertes Unternehmen: EON AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 21,70
Kursziel alt: 21,70
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Pavan Mahbubani
Analysiertes Unternehmen: EON AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 21,70
Kursziel alt: 21,70
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