JPMORGAN stuft EON AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Eon auf "Overweight" mit einem Kursziel von 21,70 Euro belassen. Der Energiekonzern dürfte am 13. Mai über einen soliden Jahresstart ohne große Überraschungen berichten, der die Jahresziele untermauern sollte, schrieb Pavan Mahbubani in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht./rob/gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 19:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 18,99EUR auf Tradegate (29. April 2026, 08:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Pavan Mahbubani

Analysiertes Unternehmen: EON AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 21,70

Kursziel alt: 21,70

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

