JPMORGAN stuft MERCK KGAA auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Merck KGaA mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Overweight" belassen. Der Pharma- und Technologiekonzern dürfte am 13. Mai über ein weitgehend erwartungsgemäßes erstes Quartal berichten und den Markt mit einer Bestätigung der Jahresziele beruhigen, schrieb Richard Vosser in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 01:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 01:12 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 111,6EUR auf Tradegate (29. April 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: MERCK KGAA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 150

Kursziel alt: 150

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 150,00 € , was eine Steigerung von +34,53% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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