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    Risiken bleiben hoch

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    80 % Gewinnplus: Die UBS liefert – und mahnt zugleich

    Die UBS übertrifft Erwartungen deutlich und steigert den Gewinn massiv. Doch trotz starker Zahlen warnt die Bank vor Unsicherheiten im weiteren Jahresverlauf.

    Für Sie zusammengefasst
    Risiken bleiben hoch - 80 % Gewinnplus: Die UBS liefert – und mahnt zugleich
    Foto: SOPA Images - picture alliance / Sipa USA

    Die Schweizer Großbank UBS hat im ersten Quartal einen deutlichen Gewinnsprung erzielt. Der Nettogewinn lag bei 3 Milliarden US-Dollar und damit 80 Prozent über dem Vorjahreswert. Analysten hatten laut einer LSEG-Umfrage lediglich mit 2,8 Milliarden US-Dollar gerechnet.

    Auch operativ überzeugte das Institut. Der Vorsteuergewinn erreichte 3,9 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Prognosen von 3,2 Milliarden US-Dollar klar.

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    Starke Kapitalbasis und Aktienrückkäufe

    Die Kapitalausstattung verbesserte sich weiter. Die Kernkapitalquote – ein Maßstab für die Solvenz einer Bank – stieg auf 14,7 Prozent nach 14,4 Prozent im Vorquartal. Parallel treibt die Bank ihre Aktionärsvergütung voran. Im Quartal kaufte sie eigene Aktien im Wert von 900 Millionen US-Dollar zurück und will bis zum nächsten Quartalsbericht insgesamt 3 Milliarden US-Dollar erreichen.

    Weitere Rückkäufe bis Jahresende stellte das Institut ebenfalls in Aussicht.

     

    Vermögensverwaltung wächst kräftig

    Vor allem das Kerngeschäft mit wohlhabenden Kunden entwickelte sich dynamisch. Die globale Vermögensverwaltung verzeichnete Nettoneugelder von 37 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem annualisierten Wachstum von 3,1 Prozent.

    Auch die Vermögensverwaltungssparte legte zu. Hier flossen mehr als 14 Milliarden US-Dollar frisches Kapital zu, ein Plus von 2,7 Prozent im Jahresvergleich.

    CEO sieht Fortschritte – warnt aber vor Risiken

    Konzernchef Sergio P. Ermotti betonte die operative Stärke in einem unsicheren Umfeld. "Im ersten Quartal haben wir unsere Kunden weiterhin dabei unterstützt, sich in einem volatilen und unvorhersehbaren geopolitischen und marktbezogenen Umfeld zurechtzufinden", sagte er. Gleichzeitig hob er hervor: "Wir erzielten hervorragende Finanzergebnisse."

    Die Integration der übernommenen Credit Suisse schreitet voran. "Nachdem wir nun alle Kundenkonten in der Schweiz erfolgreich übertragen haben, haben wir einen weiteren entscheidenden Meilenstein bei einer der komplexesten Integrationen in der Geschichte des Bankwesens erreicht", erklärte Ermotti und zeigte sich zuversichtlich, den Prozess bis Jahresende weitgehend abzuschließen.

    Unsicherer Ausblick trotz stabiler Märkte

    Trotz robuster Märkte bleibt die Bank vorsichtig. Sie verwies auf Hoffnungen auf eine nachhaltige Lösung im Nahostkonflikt, sieht aber weiterhin erhöhte Risiken. Für das zweite Quartal erwartet die UBS, dass die Zinserträge weitgehend stagnieren werden.

    Streit um strengere Regulierung

    Zusätzlichen Druck bringen politische Pläne in der Schweiz. Die Regierung will strengere Kapitalanforderungen einführen, die die UBS rund 20 Milliarden US-Dollar zusätzlich kosten könnten.

    Die Bank kritisiert die Vorschläge und kündigt Widerstand an. "[Wir werden] uns weiterhin konstruktiv einbringen und zu faktenbasierten Beratungen beitragen", sagte Ermotti. Zugleich stellte er klar: "Diese Entwicklungen ändern nichts daran, wer wir als Unternehmen sind, und werden dies auch in Zukunft nicht tun."

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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