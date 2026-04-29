Haben über unsere Verhältnisse gelebt

BERLIN (dpa-AFX) - Vor dem für heute geplanten Beschluss der Gesundheitsreform durch das Kabinett hat Ministerin Nina Warken die Notwendigkeit der angestrebten Milliarden-Einsparungen bekräftigt. "Die Botschaft muss doch sein, dass wir seit Jahren über unsere Verhältnisse gelebt haben in der gesetzlichen Krankenversicherung", sagte die CDU-Politikerin im Deutschlandfunk. "Und damit ist jetzt Schluss." Die Reform werde dafür sorgen, dass die Beiträge nicht immer weiter steigen, "und das entlastet dann alle".

Die Bundesgesundheitsministerin sieht auch kein großes Problem darin, dass das Einsparvolumen im kommenden Jahr mit 16,3 Milliarden Euro nun geringer ausfallen soll als ursprünglich geplant - zunächst waren 19,6 Milliarden Euro vorgesehen. "Wir werden mit diesem Vorschlag die Lücke schließen, die nötig ist zu schließen, und damit die Beiträge auch stabil halten", sagte sie.