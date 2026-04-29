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    Warnstreik vor nächster Verhandlungsrunde mit Deutscher Telekom

    Für Sie zusammengefasst
    • Verdi ruft Telekom-Beschäftigte in Ostdeutschland
    • Forderung 6,6 Prozent und 660 Euro Bonus für 60.000
    • Dritte Verhandlungsrunde am 11. und 12. Mai 2026
    Warnstreik vor nächster Verhandlungsrunde mit Deutscher Telekom
    Foto: Deutsche Telekom

    DRESDEN/ERFURT/MAGDEBURG (dpa-AFX) - Die Gewerkschaft Verdi hat in den Tarifverhandlungen bei der Deutschen Telekom deren Beschäftigte in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zum Warnstreik aufgerufen. "Ziel ist es, etwa 1.500 Streikende heute auf die Straße zu bekommen", sagte Gewerkschaftssekretär René List. Insgesamt zähle die Telekom zwischen 7.500 bis 8.000 Tarifbeschäftigte in den drei Bundesländern, so List.

    Bereits am Dienstag hatte es erste Ausstände in anderen Bundesländern gegeben. Verdi begründet den Warnstreik mit einer enttäuschenden zweiten Tarifverhandlungsrunde ohne ein Angebot der Arbeitgeber.

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    Verdi fordert für bundesweit rund 60.000 Tarifbeschäftigte unter anderem eine Entgeltsteigerung von 6,6 Prozent bei einer Laufzeit des Tarifvertrags von zwölf Monaten sowie einen Verdi-Mitgliederbonus von 660 Euro im Jahr.

    Der Telekom-Konzern in Deutschland besteht den Gewerkschaftsangaben zufolge aus 20 verschiedenen tarifgebundenen Konzernunternehmen, in denen jeweils eigenständige Tarifverträge gelten. Ein Großteil der Entgelttarifverträge habe eine Laufzeit bis zum 31. März 2026. Vor der Tarifrunde seien gemeinsame Verhandlungen für diese Gesellschaften vereinbart worden.

    Die dritte Tarifverhandlungsrunde ist für den 11./12. Mai 2026 angesetzt./maf/DP/zb

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie

    Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,72 % und einem Kurs von 27,28 auf Tradegate (29. April 2026, 08:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um -6,79 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,46 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 133,86 Mrd..

    Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +33,33 %/+55,56 % bedeutet.




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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Auswirkungen der starken TMUS‑Quartalszahlen (Umsatz/EBITDA/EPS‑Beat, angehobene Guidance) auf den Kurs der Deutschen Telekom, da TMUS‑EPS DTE‑Ergebnis beeinflusst. Diskutiert werden Bewertung (TMUS KGV ~17), Belastung durch Fiber‑JVs für Gewinn, Risiko weiterer DTE‑Verluste bei mittelmäßigem EPS, technische Lage (überverkauft, wichtiger Support, Indikatoren sehr tief) und kurzfristige Schlagzeilen‑Risiken.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.

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    dpa-AFX
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