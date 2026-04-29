BARCLAYS stuft MERCK KGAA auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Merck KGaA mit einem Kursziel von 130 Euro auf "Equal Weight" belassen. Für die am 13. Mai anstehenden Quartalszahlen des Pharma- und Technologiekonzerns liege seine Schätzung für das operative Ergebnis (Ebitda) vor Sonderfaktoren mehr als 5 Prozent über dem Konsens, schrieb Charles Pitman-King am Dienstag in seinem Ausblick. Beim Umsatz sieht er sich minimal darunter. Mit Blick auf das Jahr sei er etwas vorsichtiger als Merck selbst./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 16:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,18 % und einem Kurs von 111,7EUR auf Tradegate (29. April 2026, 08:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Charles Pitman-King

Analysiertes Unternehmen: MERCK KGAA

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 130

Kursziel alt: 130

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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