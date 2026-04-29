BARCLAYS stuft NOKIA auf 'Underweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nokia nach Zahlen zum ersten von 5,20 auf 8,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Simon Coles passte am Dienstagabend seine Erwartungen für Europas Netzwerkausrüster an. Bei Nokia führe die Dynamik im Geschäft mit IP- und optischen Netzwerken zu erhöhten Schätzungen, während er seine Annahmen für den Konkurrenten Ericsson reduzierte. Die Bewertung spreche im Falle von Nokia aber weiter für eine negative Einschätzung./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 17:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 17:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nokia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,30 % und einem Kurs von 9,698EUR auf Tradegate (29. April 2026, 08:23 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Simon Coles
Analysiertes Unternehmen: NOKIA
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 8,0
Kursziel alt: 5,2
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Simon Coles
Analysiertes Unternehmen: NOKIA
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 8,0
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