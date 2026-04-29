BARCLAYS stuft NOKIA auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nokia nach Zahlen zum ersten von 5,20 auf 8,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Simon Coles passte am Dienstagabend seine Erwartungen für Europas Netzwerkausrüster an. Bei Nokia führe die Dynamik im Geschäft mit IP- und optischen Netzwerken zu erhöhten Schätzungen, während er seine Annahmen für den Konkurrenten Ericsson reduzierte. Die Bewertung spreche im Falle von Nokia aber weiter für eine negative Einschätzung./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 17:59 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nokia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,30 % und einem Kurs von 9,698EUR auf Tradegate (29. April 2026, 08:23 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Simon Coles

Analysiertes Unternehmen: NOKIA

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 8,0

Kursziel alt: 5,2

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 8,00 $ , was einem Rückgang von -16,34% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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