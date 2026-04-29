BERENBERG stuft ENI auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Eni mit einem Kursziel von 22 Euro auf "Hold" belassen. Der Ölkonzern habe jüngst schwächere Quartalszahlen als erwartet vorgelegt, aber wegen steigender Rohstoffpreise das Jahresziel für den operativen Cashflow um 20 Prozent angehoben, schrieb Henry Tarr am Dienstagabend in seinem Rückblick. Dazu komme das um 90 Prozent erhöhte Volumen der für 2027 geplanten Aktienrückkäufe. Den beeindruckenden Jahresstart im Bereich Exploration spiegele die Bewertung schon wider - andere Branchentitel hätten noch mehr Potenzial./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 22:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ENI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 23,52EUR auf Tradegate (29. April 2026, 08:26 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Henry Tarr

Analysiertes Unternehmen: ENI

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 22

Kursziel alt: 22

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

