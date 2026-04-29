Adidas stürmt aus der Krise

Im ersten Quartal 2026 kletterte der währungsbereinigte Umsatz auf 6,6 Milliarden Euro – ein Plus von 7,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr und über der Analystenschätzung von 6,3 Milliarden Euro. Während der Lifestyle-Bereich solide um 6 Prozent wuchs, explodierten die Umsätze bei der Performance-Sportbekleidung um 29 Prozent. Der operative Gewinn stieg um 16 Prozent auf 705 Millionen Euro (erwartet: 647 Millionen Euro).

Der fränkische Sportartikelgigant Adidas scheint den Turnaround endgültig geschafft zu haben. Nachdem das Ende der Zusammenarbeit mit Kanye West und die damit verbundene "Yeezy-Krise" das Unternehmen lange Zeit gelähmt hatte, präsentierte CEO Bjørn Gulden nun Quartalszahlen, die die Erwartungen der Analysten deutlich übertreffen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Diese Zahlen sind das Ergebnis einer strategischen Neuausrichtung. Gulden will die Abhängigkeit von Fashion-Hypes reduzieren und Adidas wieder als Innovationsführer im Sport positionieren. Ein Plan, der bereits Früchte trägt:

- Fußball-Hype: Mit Blick auf die Weltmeisterschaft, die am 11. Juni startet, verzeichnet die Apparel-Sparte ein Plus von 31 Prozent.

- Marathon-Dominanz: Der neue "Adizero Adios Pro Evo 3" (Preis: 500 Euro) sorgte beim London Marathon für Schlagzeilen. Sabastian Sawe brach darin die legendäre Zwei-Stunden-Marke mit einer Weltrekordzeit von 1:59:30.

Trotz der Euphorie bleibt das Marktumfeld schwierig. Die Aktie verlor im bisherigen Jahresverlauf trotz der heutigen Rallye rund 12 Prozent, da Investoren skeptisch auf globale Handelskonflikte und die volatile Konsumstimmung blicken. Adidas rechnet für das Gesamtjahr weiterhin mit Belastungen von rund 400 Millionen Euro durch Zölle und ungünstige Währungseffekte.

CEO Bjørn Gulden, dessen Vertrag vorzeitig bis 2030 verlängert wurde, gibt sich dennoch kämpferisch: Trotz vieler Liefer- und Transportprobleme haben wir den Großteil der Produkte in den Märkten und freuen uns auf ein fantastisches Event, das für uns großartig werden wird. Vor dem Hintergrund der Prognose eines operativen Jahresgewinns von 2,3 Milliarden Euro scheint Adidas seine Geschäfte nach der Yeezy-Krise und trotz der US-Zollpolitik gut im Griff zu haben. Im Xetra-Handel notieren die Titel am Mittwochmittag 6,7 Prozent im Plus und sind damit DAX-Spitzenreiter.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion