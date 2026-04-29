DAX kämpft mit der 24 000er-Marke – Fed-Sitzung und US-Tech-Zahlen am Abend

Das Iran-Thema rückt dadurch ein wenig in den Hintergrund, verliert aber nicht an Bedeutung. Die Lage im Nahen Osten bleibt angespannt und eine nachhaltige Deeskalation zeichnet sich nicht ab. Und die weiter hohen Ölpreise lassen negative Auswirkungen auf die konjunkturelle Entwicklung immer wahrscheinlicher werden.

Sowohl die Sitzung der US-Notenbank als auch die Ratssitzung der Europäischen Zentralbank rücken in den Fokus. Insbesondere von der Fed erhofft sich der Markt heute vom scheidenden Vorsitzenden Jerome Powell noch einige wichtige Kernaussagen zu der Konjunktur- und Preisentwicklung in den USA. Zudem werden mit Microsoft, Alphabet, Amazon und Meta vier große Technologieunternehmen Zahlen vorlegen, die bisher als Stütze für den US-Aktienmarkt fungiert haben.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Auf der Makrodaten-Seite stehen heute zudem die Verbraucherpreise, Lagerbestände und die Handelsbilanz aus den USA im Fokus.

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