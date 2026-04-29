Revolution im Milliardenmarkt: Fusion mit weitreichenden Folgen

Der geplante Zusammenschluss würde einen Konzern mit rund 20,5 Milliarden Euro Jahresumsatz schaffen. Etwa 65 Prozent davon entfallen auf Service und Modernisierung. Der operative Gewinn läge bei mehr als 2,7 Milliarden Euro, noch ohne Synergien.

Der finnische Aufzughersteller KONE will sich mit dem deutschen Wettbewerber TK Elevator zusammenschließen. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Hinter TK Elevator steht ein Konsortium um die Finanzinvestoren Advent International und Cinven. Die Transaktion soll als Kombination aus Barzahlung und Aktien erfolgen.

Milliardenpotenzial durch Synergien

KONE erwartet jährliche Einsparungen von rund 700 Millionen Euro. Diese sollen innerhalb von drei Jahren vollständig wirksam werden. Das Unternehmen sieht Vorteile vor allem in dichteren Servicenetzen, gebündelter Forschung und effizienterem Einkauf.

KONE-Chef Philippe Delorme sagt: "Durch unseren Zusammenschluss legen wir den Grundstein für ein noch innovativeres Unternehmen, das für langfristigen Erfolg bestens aufgestellt ist." Der Zusammenschluss soll die wachsende Nachfrage nach nachhaltigen Lösungen besser bedienen und das globale Team durch gebündeltes Know-how stärken. Gleichzeitig solle der Fokus auf Service und Modernisierung weiter beschleunigt werden.

Auch Verwaltungsratschef Antti Herlin betont die strategische Dimension: "Diese Transaktion spiegelt das klare Bestreben des Vorstands wider, eine möglichst solide Grundlage für die langfristige Wertschöpfung zu schaffen."

Machtverschiebung im Weltmarkt

Sollte der Deal genehmigt werden, entstünde laut Reuters der weltweit größte Aufzugshersteller. KONE würde damit Konkurrenten wie Otis und Schindler überholen. Branchenexperten erwarten jedoch eine intensive Prüfung durch Kartellbehörden, da der Markt bereits stark konzentriert ist.

Schindler hat bereits angekündigt, den Zusammenschluss anzufechten.

Investoren bleiben an Bord

Die bisherigen Eigentümer von TK Elevator sollen beteiligt bleiben. Der Kaufpreis bewertet das Unternehmen mit rund 29,4 Milliarden Euro inklusive Schulden. Ein Großteil der Verbindlichkeiten soll refinanziert werden.

Uday Yadav, CEO von TK Elevator erklärt: "Gemeinsam werden wir das Beste beider Unternehmen für unsere Kunden, unsere Mitarbeiter und die Städte, in denen wir tätig sind, nutzen. Das Beste unserer Geschichte liegt noch vor uns."

Auch die Investoren zeigen sich überzeugt. Ranjan Sen, geschäftsführender Gesellschafter bei Advent, spricht von "überzeugender wirtschaftlicher Logik", während Bruno Schick, Co-Geschäftsführender Gesellschafter bei Cinven, den Zusammenschluss als Chance für die nächste Innovationsphase bezeichnet.

Abschluss frühestens 2027

Der Deal steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung von Aktionären und Behörden. Die Hauptversammlung ist für Juni 2026 geplant. Ein Abschluss wird frühestens im zweiten Quartal 2027 erwartet.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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