Adidas steigen nach Zahlen - Abwärtstrend im Blick

Investoren könnten nach den Quartalszahlen etwas konstruktiver auf Adidas schauen, auch wenn vorübergehend ein Teil der starken Entwicklung im ersten Quartal schon mit der Fußball-WM zusammenhängen dürfte, hieß es von Jefferies./ajx/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie

Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,06 % und einem Kurs von 146,2 auf Tradegate (29. April 2026, 08:34 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um +0,82 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,35 %.

Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 26,23 Mrd..

adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0600 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 224,00EUR. Von den letzten 6 Analysten der adidas Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 190,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 255,00EUR was eine Bandbreite von +30,27 %/+74,84 % bedeutet.