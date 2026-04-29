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    AKTIE IM FOKUS

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    Adidas steigen nach Zahlen - Abwärtstrend im Blick

    Für Sie zusammengefasst
    • Adidas-Aktien legen vorbörslich deutlich zu
    • Titel auf Tradegate um 4,7 Prozent deutlich gestiegen
    • Quartalszahlen besser als erwartet Prognose bestätigt
    AKTIE IM FOKUS - Adidas steigen nach Zahlen - Abwärtstrend im Blick
    Foto: Daniel Karmann - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Adidas haben am Mittwoch vorbörslich positiv auf die Ergebnisse des ersten Quartals reagiert. Auf Tradegate zogen die Titel des Sportartikelherstellers um 4,7 Prozent zum Xetra-Schluss an.

    Sie könnten damit versuchen, ihren seit Februar 2025 gültigen Abwärtstrend zu brechen. Die Herzogenauracher schnitten im ersten Jahresviertel besser als erwartet ab und bestätigten die Prognosen.

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    Investoren könnten nach den Quartalszahlen etwas konstruktiver auf Adidas schauen, auch wenn vorübergehend ein Teil der starken Entwicklung im ersten Quartal schon mit der Fußball-WM zusammenhängen dürfte, hieß es von Jefferies./ajx/zb

    adidas

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    ISIN:DE000A1EWWW0WKN:A1EWWW
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie

    Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,06 % und einem Kurs von 146,2 auf Tradegate (29. April 2026, 08:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um +0,82 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,35 %.

    Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 26,23 Mrd..

    adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0600 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 224,00EUR. Von den letzten 6 Analysten der adidas Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 190,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 255,00EUR was eine Bandbreite von +30,27 %/+74,84 % bedeutet.




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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um starke Kursverluste der adidas-Aktie (rund 10% in fünf Tagen, etwa 50% binnen eines Jahres), ob das mit den Fundamentaldaten (über 1 Mrd. Gewinn, vergleichsweise solide Kennzahlen vs. Nike/Lulu/Puma) vereinbar ist oder Markt-/Branchensorgen einpreist. Erwähnt werden schnelle technische Ausschläge (Anstieg 131→146 vor dem Fall), vermehrte Short-Positionen und Debatten über Insolvenzszenarien.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber adidas eingestellt.

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