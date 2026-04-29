AKTIE IM FOKUS
Adidas steigen nach Zahlen - Abwärtstrend im Blick
- Adidas-Aktien legen vorbörslich deutlich zu
- Titel auf Tradegate um 4,7 Prozent deutlich gestiegen
- Quartalszahlen besser als erwartet Prognose bestätigt
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Adidas haben am Mittwoch vorbörslich positiv auf die Ergebnisse des ersten Quartals reagiert. Auf Tradegate zogen die Titel des Sportartikelherstellers um 4,7 Prozent zum Xetra-Schluss an.
Sie könnten damit versuchen, ihren seit Februar 2025 gültigen Abwärtstrend zu brechen. Die Herzogenauracher schnitten im ersten Jahresviertel besser als erwartet ab und bestätigten die Prognosen.
Investoren könnten nach den Quartalszahlen etwas konstruktiver auf Adidas schauen, auch wenn vorübergehend ein Teil der starken Entwicklung im ersten Quartal schon mit der Fußball-WM zusammenhängen dürfte, hieß es von Jefferies./ajx/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie
Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,06 % und einem Kurs von 146,2 auf Tradegate (29. April 2026, 08:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um +0,82 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,35 %.
Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 26,23 Mrd..
adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0600 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 224,00EUR. Von den letzten 6 Analysten der adidas Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 190,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 255,00EUR was eine Bandbreite von +30,27 %/+74,84 % bedeutet.
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https://news.adidas.com/running/two-adidas-athletes-sabastian-sawe-and-yomif-kejelcha-break-the-sub-2-hour-marathon-barrier-in-the-r/s/d4be4eac-a3b8-47d5-835f-9cbd685638ca
Gemäß Citi hat die Aktie ein enormes Potenzial, erkenne ebenfalls inzwischen eine Unterbewertung, das Papier hat sich fast halbiert, obwohl man weiterhin solide Umsätze und Gewinne erzielt, auch wenn die Margen etwas sinken, der Sektor ist allgemein seit Monaten wenig gefragt.
Adidas-Sprecher Oliver Brüggen zu BILD: „Der Verkaufsstart des neuen DFB-Auswärtstrikots war sehr erfolgreich. Die Nachfrage in den ersten Tagen war sogar höher als beim EM-Auswärtstrikot 2024. Zu genauen Verkaufs- und Umsatzzahlen äußern wir uns grundsätzlich nicht.“