Niedersachsens Ernährungsministerin
Brauchen Abgabe auf zuckerhaltige Getränke
- Staudte fordert Abgabe auf zuckerhaltige Getränke
- WHO empfiehlt Mindeststeuer von rund 20 Prozent
- Abgabe ab 2028 geplant mit 450 Mio Euro Einnahmen
HANNOVER (dpa-AFX) - Die niedersächsische Ernährungsministerin Miriam Staudte hält eine Abgabe auf zuckerhaltige Getränke in Deutschland für notwendig. "Seit Jahren sehen wir, dass die freiwillige Selbstverpflichtung und Zusagen der Industrie, den durchschnittlichen Zuckergehalt zum Beispiel in Softgetränken zu senken, ins Leere laufen", sagte die Grünen-Politikerin. "Eine politische Entscheidung zu Gunsten der Gesundheit unserer Kinder und Jugendlichen ist überfällig und gesellschaftlich gewollt." Ihr Fazit: "Endlich tut sich etwas auf Bundesebene!"
Staudte wies darauf hin, dass die Weltgesundheitsorganisation eine Sondersteuer von mindestens 20 Prozent auf zuckerhaltige Getränke empfehle, um den Zuckerkonsum zu reduzieren und gesundheitsschädlichen Folgen entgegenzuwirken. Mehr als hundert Länder hätten schon verschiedene Arten der Zuckersteuer eingeführt, in Großbritannien beispielsweise gebe es seit 2018 eine Herstellerabgabe auf Softdrinks: "Dort zeigen sich bereits eine Reihe an Erfolgen: Der Zuckergehalt von Limonaden hat stark abgenommen und der Anteil übergewichtiger Kinder sinkt."
In Deutschland gebe es immer mehr adipöse Menschen, sagte die Ministerin. Vor allem Kindern und Jugendlichen falle es schwer, die Folgen des eigenen Konsumverhaltens für ihre Gesundheit einzuschätzen.
Nach den Plänen der Bundesregierung soll ab 2028 eine Abgabe auf zuckergesüßte Getränke wie Limonaden und Colas kommen. Die Mehreinnahmen von 450 Millionen Euro im Jahr sollen den gesetzlichen Kassen zugutekommen. Ärzte und Verbraucherschützer fordern seit langem eine Zuckersteuer, um Probleme wie Übergewicht und Diabetes zu bekämpfen./tst/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Suedzucker Aktie
Die Suedzucker Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,53 % und einem Kurs von 11,36 auf Tradegate (29. April 2026, 08:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Suedzucker Aktie um -0,53 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,40 %.
Die Marktkapitalisierung von Suedzucker bezifferte sich zuletzt auf 2,32 Mrd..
Suedzucker zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9900 %.
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 12,333Euro. Von den letzten 3 Analysten der Suedzucker Aktie empfehlen 1 die Aktie zu kaufen, 1 die Aktie zu halten, 1 die Aktie zu verkaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000Euro und das höchste Kursziel liegt bei 15,000Euro was eine Bandbreite von -4,18 %/+30,66 % bedeutet.
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Heute K+S Aktie, morgen Südzucker.........
Wenn Brasilien mehr Ethanol produziert, dann geht die Zuckermenge am Markt zurück. Geringeres Angebot führt zu höheren Preisen. Ein höherer Zuckerpreisvist gut für SZ
Der Zuckerfuture ist in einem normalen Contango - Leicht steigende Kontraktpreise je ferner in der Zukunft.
Übersicht mit KI
Der ICE-Zuckerpreis (Sugar No. 11) notierte Ende März 2026 bei etwa
15,50 bis 16,00 US-Cent pro Pfund (USd/Lbs). Nach einem Rückgang im Vormonat liegt der Preis aktuell niedriger, wobei die Prognosen für die kommenden zwölf Monate von einer leichten Abschwächung auf ca. 14,43 USd/Lbs ausgehen. Weißzucker (ICE No. 5) wird in USD/Tonne gehandelt.