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    MPH Health Care AG: 2025 vorläufige Zahlen durch Insolvenz-Effekt geprägt, Eigenkapital bleibt stark

    Trotz eines einmaligen Sondereffekts und eines hohen Jahresfehlbetrags bleibt die Gesellschaft finanziell robust und setzt konsequent auf Wachstum im dynamischen Beauty-Segment.

    MPH Health Care AG: 2025 vorläufige Zahlen durch Insolvenz-Effekt geprägt, Eigenkapital bleibt stark
    Foto: adobe.stock.com
    • Das vorläufige Ergebnis für 2025 ist durch einen Sondereffekt aus der Insolvenz der Beteiligung CR Energy AG geprägt, was zu einem Jahresfehlbetrag von 29,3 Mio. Euro führte.
    • Trotz des Sondereffekts bleibt die Eigenkapitalquote mit 94,3 % stabil und hoch, was die solide Bilanzstruktur der Gesellschaft unterstreicht.
    • Der Jahresfehlbetrag resultiert hauptsächlich aus Fair-Value-Verlusten auf Finanzanlagen, insbesondere durch den Kursrückgang der CR Energy AG.
    • Die Kernbeteiligung M1 Kliniken AG verzeichnete ein starkes operatives Jahr mit einem Umsatzanstieg im Beauty-Segment auf über 100 Mio. Euro und einem EBIT-Wachstum von 29 %.
    • Das Segment „Beauty“ bei M1 Kliniken ist der zentrale Wachstumstreiber, mit einem Umsatz von 102 Mio. Euro (+11 %) und einem EBIT von 28,3 Mio. Euro (+41,5 %).
    • Für 2026 zeigt sich die Gesellschaft trotz geopolitischer Spannungen zuversichtlich und plant, das Wachstum im Bereich „Beauty“ bis 2029 auf 200–300 Mio. Euro Umsatz bei mindestens 20 % EBIT-Marge auszubauen.

    Der Kurs von MPH Health Care lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 20,550EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,74 % im Plus.


    MPH Health Care

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