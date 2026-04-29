MPH Health Care AG: 2025 vorläufige Zahlen durch Insolvenz-Effekt geprägt, Eigenkapital bleibt stark
Trotz eines einmaligen Sondereffekts und eines hohen Jahresfehlbetrags bleibt die Gesellschaft finanziell robust und setzt konsequent auf Wachstum im dynamischen Beauty-Segment.
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- Das vorläufige Ergebnis für 2025 ist durch einen Sondereffekt aus der Insolvenz der Beteiligung CR Energy AG geprägt, was zu einem Jahresfehlbetrag von 29,3 Mio. Euro führte.
- Trotz des Sondereffekts bleibt die Eigenkapitalquote mit 94,3 % stabil und hoch, was die solide Bilanzstruktur der Gesellschaft unterstreicht.
- Der Jahresfehlbetrag resultiert hauptsächlich aus Fair-Value-Verlusten auf Finanzanlagen, insbesondere durch den Kursrückgang der CR Energy AG.
- Die Kernbeteiligung M1 Kliniken AG verzeichnete ein starkes operatives Jahr mit einem Umsatzanstieg im Beauty-Segment auf über 100 Mio. Euro und einem EBIT-Wachstum von 29 %.
- Das Segment „Beauty“ bei M1 Kliniken ist der zentrale Wachstumstreiber, mit einem Umsatz von 102 Mio. Euro (+11 %) und einem EBIT von 28,3 Mio. Euro (+41,5 %).
- Für 2026 zeigt sich die Gesellschaft trotz geopolitischer Spannungen zuversichtlich und plant, das Wachstum im Bereich „Beauty“ bis 2029 auf 200–300 Mio. Euro Umsatz bei mindestens 20 % EBIT-Marge auszubauen.
Der Kurs von MPH Health Care lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 20,550EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,74 % im
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