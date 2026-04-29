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    Aktie wird trotzdem abverkauft

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    Deutsche Bank liefert Rekordquartal – und will Aktionären noch mehr auszahlen

    Mehr Gewinn, klare Aktionärssignale, bestätigte Ziele: Auf dem Papier glänzt die Bank mit Rekordzahlen. An der Börse dominiert trotzdem Verkaufsdruck.

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    Aktie wird trotzdem abverkauft - Deutsche Bank liefert Rekordquartal – und will Aktionären noch mehr auszahlen
    Foto: picture alliance / Daniel Kubirski | Daniel Kubirski

    Die Deutsche Bank ist mit einem überraschend starken Gewinnsprung ins Jahr 2026 gestartet und hat die Erwartungen des Marktes übertroffen. Auf die Aktionäre entfiel im ersten Quartal ein Nettogewinn von 1,9 Milliarden Euro, rund acht Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Insgesamt stieg der Nachsteuergewinn auf 2,2 Milliarden Euro. Die Erträge legten um zwei Prozent auf 8,7 Milliarden Euro zu. Die Aktie reagierte zunächst freundlich, drehte dann jedoch deutlich ins Minus.

    Vorstandschef Christian Sewing sprach von einem gelungenen Auftakt in die nächste Phase der Konzernstrategie. "Der Rekordgewinn in diesem Quartal ist ein sehr guter Start in die nächste Phase unserer Strategie", erklärte Sewing. Die Bank wachse in den Bereichen, auf die sie sich konzentrieren wolle, habe Investitionen aus Effizienzgewinnen finanziert und zugleich ihre starke Kapitalbasis bewahrt. Zudem bekräftigte Sewing, dass die Ausschüttungen an die Aktionäre weiter steigen sollen.

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    Tatsächlich läuft bereits das angekündigte Aktienrückkaufprogramm im Volumen von einer Milliarde Euro. Die Deutsche Bank verfolgt inzwischen ein Ausschüttungsziel von 60 Prozent und sendet damit ein klares Signal an Investoren.

    Besonders stark entwickelten sich im ersten Quartal das Privatkundengeschäft und die Vermögensverwaltung. In der Privatkundenbank stieg das Vorsteuerergebnis um 39 Prozent auf 681 Millionen Euro. In der Vermögensverwaltung legte es um 37 Prozent auf 279 Millionen Euro zu. Schwächer verlief das Quartal dagegen im Investmentbanking und im Firmenkundengeschäft. In der Investmentbank sank das Vorsteuerergebnis um sieben Prozent auf 1,4 Milliarden Euro, im Unternehmenskundengeschäft um ein Prozent auf 623 Millionen Euro.

    Trotz Gegenwinds durch die Dollarschwäche infolge des Nahost-Krieges und höherer Rückstellungen für mögliche Kreditausfälle zeigte sich das Institut robust. Die Risikovorsorge im Kreditgeschäft stieg auf 519 Millionen Euro nach 471 Millionen Euro im Vorjahr. Laut Bank enthält dieser Wert auch einen zusätzlichen Puffer für "makroökonomische Unsicherheiten".

    Dennoch bestätigte die Deutsche Bank ihre Jahresziele. Für 2026 peilt der Konzern weiterhin Erträge von rund 33 Milliarden Euro an und sieht sich auf Kurs zu einem starken operativen Ergebnis. Das erste Quartal untermauert damit den Anspruch des Frankfurter Geldhauses, nach dem Rekordjahr 2025 den nächsten Wachstumsschritt zu schaffen. Bereits im vergangenen Jahr hatte die Bank mit 9,7 Milliarden Euro Vorsteuergewinn das beste operative Ergebnis ihrer Geschichte erzielt.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,11 % und einem Kurs von 26,48EUR auf Tradegate (29. April 2026, 09:21 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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