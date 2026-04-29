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    Nagarro veröffentlicht den geprüften Jahresabschluss und den Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2025 und bestätigt die vorläufigen Geschäftszahlen

    Nagarro veröffentlicht den geprüften Jahresabschluss und den Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2025 und bestätigt die vorläufigen Geschäftszahlen
    Foto: adobe.stock.com
    • Umsatz von 999 Mio. € (+2,8 %) entspricht einem währungsbereinigten Wachstum von 6,1 %;
    • Gross Profit von 321 Mio. € (+8,6 %);
    • Bereinigte EBITDA-Marge von 13,8 % liegt innerhalb der Prognosespanne

    MÜNCHEN, 29. April 2026 /PRNewswire/ -- Auf Basis der geprüften Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 stieg der Umsatz von Nagarro im Jahr 2025 auf 999,3 Mio. €, gegenüber 972,0 Mio. € im Jahr 2024. Dies entspricht einem Wachstum von 2,8 % gegenüber dem Vorjahr. Währungsbereinigt betrug das Wachstum des Jahresumsatzes 6,1 %. Der Gross Profit stieg 2025 auf 321,3 Mio. € (entsprechend einer Gross Margin von 32,2 %), gegenüber 295,8 Mio. € (entsprechend einer Gross Margin von 30,4 %) im Jahr 2024. Das bereinigte EBITDA sank von 147,5 Mio. € im Jahr 2024 auf 138,2 Mio. € im Jahr 2025. Die bereinigte EBITDA-Marge lag 2025 bei 13,8 % und damit innerhalb der angepassten Prognose von 13,5 % bis 14,5 %; sie ist damit gegenüber 15,2 % im Jahr 2024 zurückgegangen. Das EBITDA belief sich 2025 auf 118,7 Mio. €, gegenüber 134,0 Mio. € im Jahr 2024.

    Nagarro Logo

    Das EBITDA im Geschäftsjahr 2025 wurde durch einen nicht realisierten Wechselkursverlust in Höhe von 15,5 Mio. € aus konzerninternen Darlehen innerhalb der Nagarro-Gruppe beeinflusst; dieser Betrag wurde nicht bereinigt. Zu den in den Bereinigungen des EBITDA enthaltenen Sondereffekten gehört ein einmaliger Aufwand in Höhe von 12,4 Mio. € im Zusammenhang mit der Umsetzung neuer Arbeitsgesetze in Indien, die zu einem Anstieg der leistungsorientierten Verpflichtungen aufgrund von nachzuverrechnendem Dienstzeitaufwand geführt haben.

    Das EBIT belief sich 2025 auf 83,0 Mio. €, gegenüber 96,7 Mio. € im Jahr 2024. Das Periodenergebnis betrug 2025 39,5 Mio. €, gegenüber 49,2 Mio. € im Jahr 2024. Die Zahl der Kunden, mit denen Nagarro einen Jahresumsatz von über einer Million Euro erzielte, lag 2025 bei 180, gegenüber 186 im Jahr 2024. Die Zahl der Großkunden ging zurück, da mehrere implementierungsorientierte Projekte erfolgreich abgeschlossen und in stabile, laufende Managed-Services-Verträge umgewandelt wurden.

    Der Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit stieg im Jahr 2025 auf 102,8 Mio. €, gegenüber 86,5 Mio. € im Jahr 2024. Die Inanspruchnahme des Factoring-Programms ohne Rückgriffsrecht wurde im Jahr 2025 um 8,8 Mio. € erhöht. Die Forderungslaufzeit, die basierend auf den vierteljährlichen Umsatzerlösen berechnet wird und sowohl Vertragsvermögenswerte als auch Forderungen aus Lieferungen und Leistungen beinhaltet, hat sich von 88 Tagen am 31. Dezember 2024 auf 82 Tage am 31. Dezember 2025 verbessert.

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