BERNSTEIN RESEARCH stuft RWE AG(NEU) auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat RWE mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die am 13. Mai anstehenden Quartalszahlen des Energiekonzerns sollten einen rund 30-prozentigen Anstieg des bereinigten operativen Ergebnisses (Ebitda) gegenüber dem Vorjahr sowie ein Plus von gut 38 Prozent beim bereinigten Ergebnis je Aktie belegen, schrieb Deepa Venkateswaran in ihrem Ausblick vom Dienstagnachmittag./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 15:30 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 15:30 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 61,66EUR auf Tradegate (29. April 2026, 08:38 Uhr) gehandelt.



