BARCLAYS stuft SAP SE auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Overweight" belassen. Sven Merkt ging am Dienstag auf die anstehende Fachkonferenz Sapphire ein. Diese biete dem Softwarekonzern die Möglichkeit, die Anleger davon zu überzeugen, dass im Bereich der Künstlichen Intelligenz die richtigen Schritte unternommen werden. Das Verhältnis von Chancen und Risiken habe nach zuletzt schwacher Kursentwicklung eine deutliche Wendung zum Positiven genommen./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 12:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 15:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 12:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 15:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 148,6EUR auf Tradegate (29. April 2026, 08:38 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Sven Merkt
Analysiertes Unternehmen: SAP SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 220
Kursziel alt: 220
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Sven Merkt
Analysiertes Unternehmen: SAP SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 220
Kursziel alt: 220
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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