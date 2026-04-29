BARCLAYS stuft SAP SE auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Overweight" belassen. Sven Merkt ging am Dienstag auf die anstehende Fachkonferenz Sapphire ein. Diese biete dem Softwarekonzern die Möglichkeit, die Anleger davon zu überzeugen, dass im Bereich der Künstlichen Intelligenz die richtigen Schritte unternommen werden. Das Verhältnis von Chancen und Risiken habe nach zuletzt schwacher Kursentwicklung eine deutliche Wendung zum Positiven genommen./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 12:30 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 15:45 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 148,6EUR auf Tradegate (29. April 2026, 08:38 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Sven Merkt

Analysiertes Unternehmen: SAP SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 220

Kursziel alt: 220

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 220,00 € , was eine Steigerung von +47,99% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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