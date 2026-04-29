JEFFERIES stuft WACKER CHEMIE AG auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Wacker Chemie nach endgültigen Quartalszahlen mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Hold" belassen. Die Eckdaten seien damit bestätigt worden, schrieb Marcus Dunford-Castro am Mittwoch./rob/ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 01:32 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 01:32 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,31 % und einem Kurs von 95,50EUR auf Tradegate (29. April 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Marcus Dunford-Castro

Analysiertes Unternehmen: WACKER CHEMIE AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 74

Kursziel alt: 74

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

