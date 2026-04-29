BARCLAYS stuft Shell (neu) auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Shell mit einem Kursziel von 4500 Pence auf "Overweight" belassen. Das Management habe sich selbstbewusst zur Übernahme von ARC Resources geäußert, schrieb Lydia Rainforth am Dienstag. Nach solch einer Chance habe der Ölkonzern zwei Jahre gesucht. Nun werde darin ein "Mehrwertpotenzial in Milliardenhöhe" gesehen./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 15:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 15:46 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 15:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 15:46 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,21 % und einem Kurs von 38,00EUR auf Tradegate (29. April 2026, 08:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Lydia Rainforth
Analysiertes Unternehmen: Shell (neu)
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 45
Kursziel alt: 45
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Lydia Rainforth
Analysiertes Unternehmen: Shell (neu)
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 45
Kursziel alt: 45
Währung: GBP
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