BARCLAYS stuft BP auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BP mit einem Kursziel von 650 Pence auf "Overweight" belassen. Lydia Rainforth sieht den Ölkonzern in ihrem Kommentar vom Dienstag an einem Wendepunkt. Nach Jahren der strategischen Orientierung und mangelnder Glaubwürdigkeit bei der Kapitalverteilung habe BP nun die Chance, Vertrauen wiederherzustellen, das Portfolio zu vereinfachen und Werte freizulegen./rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 16:59 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 17:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,75 % und einem Kurs von 6,679EUR auf Tradegate (29. April 2026, 08:42 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Lydia Rainforth

Analysiertes Unternehmen: BP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 6,5

Kursziel alt: 6,5

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 6,50 £ , was eine Steigerung von +12,30% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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