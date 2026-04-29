BARCLAYS stuft BP auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BP mit einem Kursziel von 650 Pence auf "Overweight" belassen. Lydia Rainforth sieht den Ölkonzern in ihrem Kommentar vom Dienstag an einem Wendepunkt. Nach Jahren der strategischen Orientierung und mangelnder Glaubwürdigkeit bei der Kapitalverteilung habe BP nun die Chance, Vertrauen wiederherzustellen, das Portfolio zu vereinfachen und Werte freizulegen./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 16:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 17:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 16:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 17:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,75 % und einem Kurs von 6,679EUR auf Tradegate (29. April 2026, 08:42 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Lydia Rainforth
Analysiertes Unternehmen: BP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 6,5
Kursziel alt: 6,5
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Lydia Rainforth
Analysiertes Unternehmen: BP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 6,5
Kursziel alt: 6,5
Währung: GBP
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