BERNSTEIN RESEARCH stuft EON AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Eon mit einem Kursziel von 18 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die am 13. Mai anstehenden Quartalszahlen des Energiekonzerns dürften einen rund zweiprozentigen operativen Ergebnisrückgang (Ebitda) gegenüber dem Vorjahr belegen, schrieb Deepa Venkateswaran in ihrem Ausblick vom Dienstagnachmittag. Das bereinigte Nettoergebnis sollte um ein Prozent gesunken sein./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 17:07 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 17:07 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 18,93EUR auf Tradegate (29. April 2026, 08:44 Uhr) gehandelt.



