Finnischer Aufzughersteller Kone übernimmt TK Elevator
- Kone übernimmt TK Elevator für 29,4 Milliarden
- Zahlung in bar und neuen Kone Aktien, Abschluss 2027
- Fusion fast verdoppelt Kone auf über 100000 Mitarbeiter
ESPOO/DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der finnische Aufzughersteller Kone übernimmt den Aufzughersteller TK Elevator von den Finanzinvestoren Cinven und Advent. Die Transaktion bewertet die ehemalige Aufzugsparte von Thyssenkrupp mit 29,4 Milliarden Euro inklusive Schulden, wie die Parteien am Mittwoch mitteilten. Die Übernahme soll in bar und neuen Kone-Aktien erfolgen, hieß es. Mit einem Abschluss wird frühestens im zweiten Quartal 2027 gerechnet.
Der Zusammenschluss würde Kones Größe fast verdoppeln. Das neue Unternehmen mit mehr als 100.000 Mitarbeitern käme auf einen Jahresumsatz von rund 20,5 Milliarden Euro.
TK Elevator gehörte bis 2020 zum Industriekonzern Thyssenkrupp , der die Mehrheit an dem Unternehmen dann für 17,2 Milliarden Euro an Cinven und Advent verkaufte. Thyssenkrupp ist noch an TK Elevator beteiligt. Kone hatte damals schon mithilfe des Finanzinvestors CVC einen Versuch unternommen, TK Elevator zu übernehmen, kam aber nicht zum Zuge./nas/lew/stk
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Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,35 % und einem Kurs von 57,30 auf Tradegate (29. April 2026, 08:43 Uhr) gehandelt.
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Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,167EUR. Von den letzten 6 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +1,21 %/-8,91 % bedeutet.
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