Finnischer Aufzughersteller Kone übernimmt TK Elevator

TK Elevator gehörte bis 2020 zum Industriekonzern Thyssenkrupp , der die Mehrheit an dem Unternehmen dann für 17,2 Milliarden Euro an Cinven und Advent verkaufte. Thyssenkrupp ist noch an TK Elevator beteiligt. Kone hatte damals schon mithilfe des Finanzinvestors CVC einen Versuch unternommen, TK Elevator zu übernehmen, kam aber nicht zum Zuge./nas/lew/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie

Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,35 % und einem Kurs von 57,30 auf Tradegate (29. April 2026, 08:43 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um +5,36 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +19,51 %.

Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 5,87 Mrd..

ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7000 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,167EUR. Von den letzten 6 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +1,21 %/-8,91 % bedeutet.