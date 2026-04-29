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    BERNSTEIN RESEARCH stuft Relx auf 'Outperform'

    BERNSTEIN RESEARCH stuft Relx auf 'Outperform'
    Foto: Siarhei - 356130783
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Relx mit einem Kursziel von 3450 Pence auf "Outperform" belassen. Die vereinbarte Übernahme des französischen Unternehmens Doctrine, das juristische KI-Werkzeuge für Kanzleien, Unternehmen und Behörden anbietet, unterstreiche das Vertrauen des britischen Fachverlags und Datenbankanbieters in diesen Bereich, schrieb Christophe Cherblanc am Dienstagabend. Auf den Umsatz und die Marktkapitalisierung wirke sich die Transaktion leicht positiv aus./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 17:45 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 05:00 / UTC


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die RELX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,52 % und einem Kurs von 30,94EUR auf Tradegate (29. April 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
    Analyst: Christophe Cherblanc
    Analysiertes Unternehmen: Relx
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 34,5
    Kursziel alt: 34,5
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 39,81, was eine Steigerung von +29,07% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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