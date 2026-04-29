AKTIE IM FOKUS
Deutsche Telekom vorbörslich im Plus nach Zahlen von T-Mobile US
- T-Aktie vorbörslich deutlich höher nach Zahlen
- Tradegate Kurs plus 2,0 Prozent auf 27,30 Euro
- T-Mobile US Kunden +6 Umsatz +11 Ebitda +12
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Anteilsscheine der Deutschen Telekom sind am Mittwoch im vorbörslichen Handel nach Quartalszahlen der Mobilfunk-Tochter T-Mobile US merklich gestiegen.
Auf der Handelsplattform Tradegate legte die T-Aktie im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs vom Vortag zuletzt um 2,0 Prozent auf 27,30 Euro zu.
T-Mobile US steigerte im ersten Quartal die Kundenzahl um sechs Prozent. Analysten hatten im Schnitt mit deutlich weniger gerechnet.
Der Umsatz legte um elf Prozent zu und das bereinigte operative Ergebnis (Core Ebitda) um zwölf Prozent. Für das laufende Jahr zeigt sich das US-Unternehmen nun optimistischer./edh/stk/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie
Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,90 % und einem Kurs von 27,33 auf Tradegate (29. April 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um -6,79 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,46 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 133,86 Mrd..
Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +34,08 %/+56,42 % bedeutet.
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Und die Hürden sind damit letztlich zu hoch. Auch wenn eine Fusion die Einflussmöglichkeiten auf das Agieren der US-Tochter deutlich erhöhen würde, ist es faktisch nicht durchführbar, ohne dass man sich sehr erheblichen politischen Risiken aussetzt. Welche dann am Ende auch zu finanziellen Risiken führen, und diese könnten jegliche Vorteile die man sich von der Fusion erhofft auffressen.
Ich sehe eher dass dann die Telekom einen Verlauf wie Bayer nehmen kann weil den Amerikanern dann plötzlich auffällt welche Steuerformulare TMUS in den letzten Jahren falsch ausgefüllt hat und welche Regulierungen nicht pinibel fein säuberlich bis auf den 100sten Unterparagraph eingehalten wurden und man sich absurde Regelverstöße einfallen lässt und sich von der telekom auch noch schön die Anwälte Zahlen lässt.
Na klar: wenn der Hirsch sich selber erschiesst und fertig auf dem Teller als Hirschgoulasch anbietet lässt der Amerikaner sich das Menu sicher gut schmecken!
Ich bin der Meinung: dümmer geht es fast nicht