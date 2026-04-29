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    AKTIE IM FOKUS

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    Scout24 machen weiter Boden gut

    Für Sie zusammengefasst
    • Scout24 überzeugt Anleger mit Quartalszahlen
    • Aktien stiegen auf Tradegate um 7,6 Prozent
    • Umsatz und Gewinn im ersten Quartal deutlich
    AKTIE IM FOKUS - Scout24 machen weiter Boden gut
    Foto: Scout24 SE

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Scout24 überzeugt zur Wochenmitte die Anleger mit Quartalszahlen, Zuversicht für die weitere Geschäftsentwicklung und einer Beschleunigung des Aktienrückkaufprogramms. Auf Tradegate verteuerten sich die Titel des Internetportal-Betreibers um 7,6 Prozent zum Xetra-Schluss.

    Der Dax-Konzern steigerte im ersten Jahresviertel dank einer hohen Kundennachfrage Umsatz und Gewinn deutlich und sieht sich auf Kurs, die Ziele für 2026 zu erreichen.

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die vorgelegten Zahlen und die Aktienrückkäufe stützen den Kurs, der sich von Juli 2025 bis Anfang April in einer steilen Talfahrt nahezu halbiert hatte und sich zuletzt wider etwas fing.

    JPMorgan-Analyst Marcus Diebel wertet den Bericht als zuversichtlich stimmenden Check für den Anlagehintergrund von Scout24. Diebel blickt nun bereits auf den Kapitalmarkttag des Unternehmens im Mai und erwartet dort weitere Details zur Strategie./ajx/stk/zb

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    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
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    Scout24

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    +1,58 %
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    -28,78 %
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    +3,34 %
    +128,03 %
    +136,29 %
    ISIN:DE000A12DM80WKN:A12DM8
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Scout24 Aktie

    Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 24.051 auf Ariva Indikation (29. April 2026, 08:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Scout24 Aktie um +1,58 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,22 %.

    Die Marktkapitalisierung von Scout24 bezifferte sich zuletzt auf 5,30 Mrd..

    Scout24 zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2200 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 96,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 126,00EUR was eine Bandbreite von +13,23 %/+78,34 % bedeutet.




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